MC Carol revela que teve caso com policial do Catar: ‘Beijou meu pé’

Mc Carol está solteira e já está causando barulho. Ela confirmou que traiu o seu noivo, Samuel da Silva, quando foi para o Catar acompanhar a Copa do Mundo. A cantora publicou fotos nas redes sociais em que aparecia com o seu affair. “No final ainda coloquei o policial do Qatar para beijar meu pé! Só se vive uma vez”, escreveu.

No Twitter, ela publicou que não era mais noiva de Samuel e explicou qual foi o estopim que levou o relacionamento ao fim.

Segundo a cantora, ela tinha tirado 20 dias de férias em outubro para poder viajar com o ex para Lisboa. A viagem, no entanto, não foi boa.

Samuel teria se atrasado para chegar no aeroporto e teria se comportado “feito pai”, conforme classificou Carol. “Ficou mandando eu limpar, cozinhar junto com ele, na hora que ele queria”, relatou a cantora. “Uma noite ele ameaçou ligar para a polícia, depois de ter botado o dedo na minha cara e me intimidado! (…) Quando eu amo, eu valorizo, faço música, clipe, etc… Mas não vem pisar na minha cabeça não, bebê!”, desabafou.

Carol ainda reclamou que o ex-noivo costumava conversar no idioma falado em Guiné Bissau, país onde ele nasceu. “Depois ficou falando em crioulo (não entendo o idioma, então não sei com quem ou o que estava falando)”, disse.

Mas ela não deixou por baixo. Em viagem a Salvador, em novembro, Carol se envolveu com um outro rapaz, também guineense.

A cantora postou no Twitter um áudio em que o amante “mandava um recado” em crioulo para Samuel. Apelidado de “amante número 1”, ela também compartilhou um vídeo em que o rapaz aparece tatuando o seu nome um pouco abaixo do abdômen. “Será que eu subo ele de patamar? De reserva para camisa 10 ??”, escreveu.