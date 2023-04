MC Guimê fala sobre dívida com imóvel: “Sonho que se tornou pesadelo”

MC Guimê precisou voltar às redes sociais, na noite deste domingo (23/4), para falar sobre um assunto complicado: um processo que vem enfrentando na Justiça por conta de tentativa de compra de uma mansão em Alphaville, São Paulo. Em seu Instagram, o cantor contou o que aconteceu, disse que saiu de lá por conta própria e afirmou que não vai mais falar sobre o assunto.

“Vim falar de um assunto extremamente desgastante pra mim, que já me fez passar por diversas situações desagradáveis (…). Vou ler um texto que eu fiz, com as minhas palavras, pra que eu não perca a sequência do raciocínio e consiga pontuar tudo aquilo que eu acho necessário no momento. É uma longa história e, pra ser breve e objetivo, vou começar do início”, afirmou ele.

E seguiu com seu relato: “Um sonho que se tornou um pesadelo. No final de 2015, resolvi comprar um imóvel, com uma agenda cheia de shows e compromissos, não tinha tempo pra ficar acompanhando todos os passos da negociação e, na época, também, confiava essas tarefas a algumas pessoas que já não fazem mais parte do meu ciclo de amizade e trabalho”.

Em seguida, Guimê falou sobre o contrato: “Sendo assim, apenas confiando nestas pessoas, assinei um contrato muito ruim e não fazia ideia dos problemas que isso poderia me trazer e trouxe. De início, foi combinado um pagamento para que eu pudesse entrar na casa, paguei, mas não entrei. Comecei a perceber que tinha algo de errado”.

E continuou: “Quando achei que as coisas seriam resolvidas, fui avisado sobre uma outra pessoa que era considerada proprietário legal da casa, que eu haveria de pagá-la também, com urgência, senão perderia os bens e valores que já tinha dado. Traduzindo: eu tava pagando a casa para uma pessoa, achando que era um único dono, quando, de surpresa, me apareceu outro dono, que tinha provas de que era dono. Vocês conseguem entender?”, questionou.

Guimê, então, detalhou o prejuízo que teve logo depois: “Fiz um acordo com essa pessoa, realizei os pagamentos que me custaram mais de um milhão de reais. E continuei cumprindo os meus deveres pra conseguir ter o imóvel ou, pelo menos, não perder tudo que tinha investido. Porque, nesse meio tempo, já tava perdendo bastante. E não falo só de finanças e bens materiais, mas também de tempo e paz”, disparou.

Na sequência, o cantor rebateu que tinha sido intimado a deixar o local: “Infelizmente, em uma extensa briga judicial, as coisas foram piorando e só causando mais tormento, tristeza e arrependimento de ter entrado nessa. Em 2021, decidi sair do móvel para seguir nova vida, em novo lar, enquanto o processo ia se resolvendo na Justiça. Vale lembrar que ninguém foi despejado e quando tiveram a decisão de retomada de posse do imóvel já não havia ninguém morando mais lá”.

E finalizou: “Eu não gostaria mais de falar nesse assunto aqui, nem gostaria de ter falado. Porém, fizeram questão de expor enquanto eu estava confinado sem poder responder. Então já deixo claro aqui que, daqui pra frente, o desenrolar dessa história cabe a mim, aos meus advogados e à Justiça”, declarou, encerrando a publicação fazendo a divulgação de seu novo clipe e música que terá em maio.

Dona deu entrevistaA proprietária da mansão, a massoterapeuta Márcia Pessoa falou sobre o problema com o artista em entrevista ao Domingo Espetacular, da Record TV. Na entrevista, ela deu algumas declarações: “Ele entrou, tomou posse e não recebi mais nenhum valor”, declarou ela, ressaltando que a atitude do artista “foi muito grave” e a “prejudicou muito”.

Ela disse, ainda, que o cantor teria dado R$ 400 mil em dinheiro e um carro importado avaliado em R$ 700 mil como entrada. E que o restante do valor seria parcelado. A matéria conta também que o casal de funkeiros foi retirado do imóvel pela Justiça, o que foi rebatido por MC Guimê nas redes sociais.

Guimê enfrente o processo judicial por essa dívida de 2016, que adquiriu ao comprar o imóvel de luxo em Alphaville, em São Paulo. O valor da mansão era de R$2,2 milhões, mas empresários alegam que o ex-BBB deixou de pagar mais de R$ 700 mil. O valor da dívida é estimado em R$ 2,9 milhões e, no mês passado, a Justiça de São Paulo determinou a penhora de tudo o que Guimê já embolsou e de tudo o que o artista vai receber no BBB23, antes de ter sido eliminado da casa mais vigiada do país, acusado de assédio.

O #DomingoEspetacular entra na mansão que virou o centro de uma polêmica envolvendo o casal Lexa e MC Guimê. Veja! pic.twitter.com/zgBW7F5iWb

— Domingo Espetacular (@DomEspetacular) April 23, 2023