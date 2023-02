MC Guimê faz surpresa emocionante para Lexa no BBB23

Mesmo confinado no BBB23, MC Guimê não esqueceu o aniversário de 28 anos da esposa, Lexa, nesta quarta-feira (22/2). Além de ter deixado um vídeo especial para amada, o rapper reuniu os brothers para se declarar para a esposa. Eles também cantaram parabéns para a funkeira.

“Meu amor, reuni essa galera do bem para cantar parabéns pra você hoje. Meu coração está apertado de não estar aí presente, queria falar aí olhando pros seus olhos…”, iniciou Guimê com a voz embargada. “Queria falar o quanto te amo, estou cheio de saudade e estou aqui por um proposito que não é só meu, é nosso”, completou.

Declaração nas redes sociaisNa legenda do vídeo publicado nas redes sociais de Guimê, a equipe do brother explicou que a mensagem foi gravada antes do confinamento. “Lexa pensou mesmo que o Guimê ia esquecer de deixar algo especial pra você justo no seu dia?! Assim como ele, toda equipe te deseja um feliz aniversário, cheio de amor, muita prosperidade e que Deus te abençoe muito! E aguente aí a saudade viu? Esperamos que você veja o Guimê só daqui a 2 meses”, escreveram ao exibirem a surpresa.

Lexa e MC Guimê são desmascarados no The Masked Singer Brasil

Lexa e MC Guimê são desmascarados no The Masked Singer BrasilGlobo/Reprodução

Lexa e MC Guimê

Eles são casadosReprodução/Instagram

O padre Fábio de Melo celebrou o casamento deles em 2018Reprodução/Instagram

Recentemente, Lexa e Guimê tiveram uma breve separaçãoReprodução/Instagram

Mas reataram meses depoisReprodução/Instagram