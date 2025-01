MC Koringa viraliza e chega ao TOP 20 com remix de single de novela

Lembra do hit Para me Provocar, trilha sonora de Avenida Brasil? O single de MC Koringa ganhou um remix, intitulado Dança para me Provocar, que virou um fenômeno nas redes sociais. A faixa esteve nas paradas de sucesso no ano passado, somando 100 milhões de streams só no Spotify e atingindo o Top 20 no Brasil.

Com quase 30 anos de carreira, o funkeiro é produtor musical e assina também como Joker Beats (+ de 200 mil ouvintes mensais). Ele compôs, produziu e lançou várias músicas, entre elas o maior sucesso Quero Que Tu Vá, interpretada e composta pela cantora Ananda, e que tem mais de 50 milhões no Spotify.

Para o ano de 2025, ele vai gravar um single com DJ Beavs de Belo Horizonte. E outra música com o Lobão, Me Chama, entre outros lançamentos tanto como Mc Koringa quanto Joker Beats.

O cantor é o rei das festas de casamentos, formaturas, aniversários e comemorações corporativas. O funkeiro conquista pessoas de todas as idades. Ele conseguiu, no mesmo dia, tocar em um casamento com faixa etária de 30/35 e em uma festa de debutantes, com jovens de 13 a 17 anos. Os mais jovens dançaram as as coreografias que viraram trend no TikTok. MC Koringa fez shows importantes no Brasil e no exterior (Brazilian Day em NY, Festival Brasil no Japão e Tour em Portugal).

8 imagens Fechar modal. 1 de 8 Ele afirma ter chegado no topo do Spotify, assim como Anitta Antonio Chahestian/Record 2 de 8 Em entrevista ao Metrópoles, o músico passou um pente fino em sua carreira e ainda aproveitou para analisar o cenário do funk, em comparação com o que ele viveu anos atrás, quando estava no auge de sua história na música Divulgação 3 de 8 Voltou ao TOP50 do Spotify com a releitura de Pra Me Provocar, outro sucesso de sua trajetória. Divulgação 4 de 8 MC Koringa Reprodução/ Facebook 5 de 8 O cantor que antecedeu grandes nomes do funk completa 28 anos de carreira em 2024 Divulgação 6 de 8 O tamborzão rolando solto/ E as minas vão descendo até o chão /Ao som do tamborzão. Quem nunca dançou no baile ao som dessa música de MC Koringa? Divulgação 7 de 8 MC Koringa Reprodução/Facebook 8 de 8 Divulgação

Reinvenção no mundo atual do funk

“O tamborzão rolando solto/ E as minas vão descendo até o chão /Ao som do tamborzão”. Quem nunca dançou no baile ao som dessa música de MC Koringa? O produtor musical, que antecedeu grandes nomes do funk, completou 28 anos de carreira em 2024 e voltou ao TOP 20 do Spotify com a releitura de Pra Me Provocar, outro sucesso de sua trajetória.

Em entrevista ao Metrópoles, no início do ano passado, o músico passou um pente-fino em sua carreira e ainda aproveitou para analisar o cenário do funk, em comparação com o que ele viveu anos atrás, quando estava no auge de sua história na música.

“É uma alegria imensurável. Fico muito feliz de ver ao longo do tempo vários DJs remixarem minhas músicas, dando roupagens que se adaptam aos seus estilos, independente de quais forem”, declarou. O artista acrescenta que sua história atravessa gerações também porque explora “diversas melodias com letras dançantes”.

O tempo de estrada, é claro, faz Koringa olhar para trás e enxergar o que colocou no funk: “Vem a minha mente de que um dia tudo isso parecia tão distante e quase impossível, mas quando colocamos o amor pelo que fazemos à frente (claro que não pode nos faltar a fé antes de tudo) nem sentimos a caminhada”.

Koringa de volta com Pra Me Provocar

Foi durante esse olhar pro caminho trilhado que Koringa resolveu lançar uma versão novo de Pra Me Provocar – faixa originalmente lançada em 2012 e que rapidamente alcançou o sucesso. Entretanto, em 2023, o artista decidiu lançar uma releitura da canção e entrou no Top 20 do Spotify.

Ao lado do DJ João Pereira, Koringa tirou a cara de “melody” da faixa e trouxa para os padrões mais atuais do funk, adicionando novos ritmos, e gerando ainda outras duas versões (uma mais lenta e outra acelerada).

Koringa entende que o mundo da música vive em evolução e o artista não quis ficar para trás.

“O Funk é essa metamorfose ambulante que em cada canto do Brasil tem a sua identidade. Cada tempo traz suas dificuldades e facilidades”, descreveu.

Das rádios para o streaming

Além do funk mudar, o mercado fonográfico como um todo sofreu alterações. “Hoje, a saga é gravar o som, subir para as plataformas e conseguir chegar no público almejado”, pontuou. Quando estourou com O Tamborzão Tá Rolando, a venda de CDs ainda imperava no mundo da música. A mudança de lá para cá, segundo o próprio músico, foi “assustadora”.

“Ainda não sabíamos o quanto essa mudança poderia ser ampla em termos de alcance. A tirar como exemplo os divulgadores que antes pegavam estradas com materiais dos artistas (discos, fitas e CDs) para chegar às rádios. As próprias mídias físicas para chegarem nas lojas para serem vendidas dependiam de transportadoras e, hoje, com um clique, a música é disparada para o mundo inteiro”, avalia.