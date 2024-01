MC Poze do Rodo rebate desprezo de Rodriguinho e detona: “Velho gagá”

A participação de Rodriguinho no BBB 24 segue causando polêmica. Nesta sexta-feira (26/1), ele menosprezou o sucesso nacional de MC Poze do Rodo e indignou os fãs do rapper. “Qual a música que o Poze tem, que o Brasil inteiro conhece?”, questionou o ex-Travesso em conversa com Juninho. O motoboy ainda tentou defender o artista, mas o pagodeiro continuou defendendo a tese de que o MC é desconhecido do grande público e ainda fez comparação com a banda Jota Quest. (Veja o momento)

Fora do confinamento, Poze decidiu atender aos apelos dos seguidores, que clamaram por uma resposta. “Tenho que me deparar com esse cara aí. Todo mundo esperando a minha resposta, minha resposta é essa aí, que ele é um fanfarrão, velho gagá, tilte terrível! Podendo viver a tua vida, a tua carreira, tudo que tu fez… Tá estragando a sua história falando mal de todos nós, falando mal de outros artistas, falando mal do próximo”, esbravejou o rapper.

Na sequência, Poze ainda criticou a postura de Rodriguinho dentro do programa global, e afirmou que ele está tirando a possibilidade de outros famosos participarem da atração em temporadas futuras.

“Tá tirando a chance de nós [artistas] pisar lá dentro! Nós é favela, irmão. Tu é fanfarrão, dizer que não conhece minha música, claro que tem gente que não conhece a minha música, não vou ficar querendo dar uma de brabo não. Mas tu conhece, pô. Tu conhece!”, completou.

Veja o vídeo da resposta de MC Poze do Rodo:

