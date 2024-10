McDonald’s suspende venda de hambúrguer após surto de bactéria provocar morte nos EUA

Um surto da bactéria E. coli, envolvendo a rede de restaurantes McDonald’s nos Estados Unidos, resultou na morte de uma pessoa e deixou dezenas hospitalizadas. O caso foi confirmado pelo Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) dos EUA. O surto foi registrado em pelo menos dez estados, com destaque para Colorado e Nebraska, onde a maioria dos casos foi identificada. No Colorado, 26 pessoas adoeceram. A bactéria está associada a um dos itens mais populares do cardápio do McDonald’s, um hambúrguer que pode impactar o comércio de carne bovina no país. A cepa da E. coli é a mesma que causou um surto em 1993, responsável pela morte de quatro crianças que consumiram hambúrgueres da rede Jack in the Box. As ações do McDonald’s caíram pelo menos 6% no mercado de negociações estendidas.

Um comerciante de gado local afirmou que o surto pode pressionar a demanda por carne bovina nos EUA. Todos os investigados relataram ter consumido o mesmo hambúrguer, o Quarter Pounder, antes de adoecerem. O CDC ainda não identificou o ingrediente específico ligado à doença, mas investiga as cebolas frescas fatiadas e a carne bovina. César Pinha, diretor da cadeia de suprimentos do McDonald’s na América do Norte, informou que as descobertas iniciais indicam que um subconjunto das doenças pode estar relacionado às cebolas de um único fornecedor. O McDonald’s retirou proativamente as cebolas e os hambúrgueres de carne bovina das lojas nos estados afetados.

Um advogado especializado em segurança alimentar, que representou as vítimas do surto de 1993, alertou que mais casos podem surgir. Os sintomas da infecção por E. coli incluem cólicas abdominais intensas, diarreia e vômitos. Além do Colorado, pequenos grupos de pessoas adoeceram em Nebraska, Utah, Wyoming, Kansas, Missouri, Oregon, Iowa, Wisconsin e Montana.