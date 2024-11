MCMV, empréstimo e ampliação da polícia: AL-BA aprova 5 projetos de autoria do governo do estado durante sessão desta terça

A Assembleia Legislativa da Bahia (AL-BA) aprovou cinco projetos de autoria do Executivo durante sessão plenária realizada na tarde desta terça-feira (12). Os trabalhos na AL-BA foram marcados, também, pelas discussões em torno da PEC do fim da escala 6×1, que pode entrar em debate na Câmara dos Deputados.

Voltando à esfera da Bahia, falando sobre as propostas aprovadas, elas são: O empréstimo de R$ 2,8 bilhões; Criação de cargos na Polícia Civil; Criação do Minha Casa Minha Vida – Bahia; Autorização para concessão de subvenção da aviação civil; e instituição do programa de incentivo à habilitação – CNH da Gente e CNH na Escola.

EMPRÉSTIMO

O PL 25.573/2024 prevê a contratação de empréstimo de US$ 500 milhões (R$ 2,8 bilhões na cotação atual) pelo governo do estado. O projeto foi aprovado com votos contrários da oposição e do deputado estadual Hilton Coelho (Psol).

Segundo o projeto enviado para a AL-BA, o empréstimo terá garantia da União e o governador indica que os recursos provenientes da operação serão destinados ao financiamento do Programa de Consolidação Fiscal, Eficiência Energética e Conectividade (PROCONGES).

Conforme o documento, o “objetivo é dar o apoio a ações voltadas para a consolidação fiscal, gestão financeira e do gasto público, melhoria da eficiência energética do Estado e ampliação da conectividade”.

CARGOS NA POLÍCIA CIVIL

Sobre a ampliação de cargos na Polícia Civil, foi aprovado, por unanimidade, o PL 25.575/2024, que trata da criação de 2.397 vagas na corporação.

O PL prevê a criação de 500 cargos para delegado civil; 1.460 cargos para investigador da polícia civil; e 437 cargos de escrivão da polícia civil.

Segundo Jerônimo, com o acréscimo no efetivo, haverá um aumento nas despesas de R$ 286,83 milhões em 2025 e R$ 292,51 milhões nos anos de 2026 e de 2027, caso todas as vagas sejam preenchidas de imediato.

MINHA CASA MINHA VIDA

Por unanimidade, também foi apreciado e confirmado a implementação do Minha Casa Minha Vida do governo da Bahia, previsto no PL 25.517/2024.

Não pegando apenas o nome “emprestado”, o programa adota um modelo parecido com o empregado pelo governo federal, do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). No PL, Jerônima afirma que a renda familiar mensal para beneficiários será escalonada nos mesmos moldes do art. 5º da Lei Federal nº 14.620, que define o atendimento dos usuários do Minha Casa Minha Vida de Lula.