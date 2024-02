MDB de SP entra com representação no MP contra distribuição de leques no Carnaval em apoio a Boulos

O diretório municipal do MDB (Movimento Democrático Brasileiro) de São Paulo, partido do prefeito Ricardo Nunes, entrou com representação no Ministério Público contra a distribuição de leques no Carnaval da capital paulista em apoio ao deputado federal Guilherme Boulos (Psol-SP), pré-candidato à Prefeitura. A legenda se refere aos itens entregues a foliões do bloco Prato do Dia, que não traziam o nome ou imagem do parlamentar, mas traziam as frases “Fica vai ter bolo”, sendo a última palavra representada pelo desenho de uma fatia de bolo e, do outro lado, os dizeres “SP + gostoso com bolo”, novamente usando bordão do deputado federal. Na representação, apresentada na tarde da quinta-feira, 15, os emedebistas pedem que o Ministério Público Eleitoral investigue o caso e citam “indícios de propaganda antecipada” e “Caixa 2”. “Desse rosário de possíveis ilicitudes – todas elas materialmente comprovadas com os documentos e imagens acima – sobressai a mais grave de todas que é sem dúvida consubstanciada por um gasto antecipado e não contabilizado de campanha eleitoral escancarando um Caixa Dois de recursos e despesas que precisam ser reveladas e sindicadas pela Justiça Eleitoral.”

A representação também cita que, além da distribuição dos brindes e materiais, o pré-candidato “se fez ostensivamente presente em vários desses eventos”, incluindo ocasiões em que Guilherme Boulos subiu nos palcos e trios elétricos “na tentativa de ser ovacionado por claques e por militantes previamente mobilizados e organizados para essa promoção pessoal em festa comunitária”, diz o documento. Assim, o MDB pede a instauração de investigação para identificar o responsável pela distribuição do material, assim como das gráficas responsáveis pela impressão, o custo e o responsável pelo pagamento. “Também é necessária a instauração da investigação para a identificação da mão de obra utilizada na distribuição desse material, em diversos pontos da cidade, com a apuração dos responsáveis por sua mobilização organizada”, completa o documento. O site a Jovem Pan entrou em contato com a assessoria do deputado Guilherme Boulos a respeito da representação. Contudo, o parlamentar não vai se manifestar porque os leques são de responsabilidade dos blocos de Carnaval.