“Me senti humilhada, pequena”, desabafa atriz que foi atacada em bar

Um dia de trabalho normal, como responsável por um bar dentro do Iate Clube do Rio de Janeiro, em Botafogo, zona sul da cidade, acabou em delegacia para a atriz Tainara Urrutia, neste domingo (11/8). Ela foi agredida verbalmente e ameaçada ao impedir que uns clientes colocassem música fora do horário permitido no local.

Em um bate-papo exclusivo com a Coluna Fábia Oliveira, a pós postar o caso nas redes sociais e registrar um boletim de ocorrência contra o agressor, a artista contou que tudo começou por volta das 19h30 de sábado (10/8), quando um grupo de sócios chegaram ao estabelecimento onde trabalha nos fins de semana.

“Um deles me pediu para colocar música cedo, mas eles sabem que não pode, que há regra, a partir das 22h30. E ele insistindo. Mesmo eu recusando, ele me desautorizou na frente de todo mundo e colocou a música. Avisei que alguns sócios iam reclamar, pois ainda estava muito cedo e daria problema. Dito e feito. Não deu um minuto, entrou um sócio e abriu a boca, xingou e deu quase briga entre os dois”, recordou.

E continuou seu relato: “Mesmo com a quase briga, a música continuou tocando. Eu só abaixei a música e eles seguiram insistiram. O cara, então, começou a me provocar e perguntar o horário. Dei uma saída, respirei, voltei e sentei para conversar com meu colega”, detalhou, antes de completar:

“Teve queixas de outras pessoas, pedindo para retirá-los, mas eu não podia. Foi então que quando eu estava distraída, olhando para o celular e sentada em um puf, esse homem veio pra cima falando: ‘Você é chatinha, uma b*sta, vai se f*der’. Eu levantei para dizer que não aceitaria aquele tipo de tratamento e ele foi saindo. Os amigos dele, incluindo mulheres, defenderam. Fui chamar o segurança e comecei a gravar”, disse.

No meio da conversa com a coluna, Tainara Urrutia relatou que foi ameaçada de perder o emprego e xingada por duas mulheres que estavam com o homem, identificado como Antônio Ferreira, que proferiu ameaças e xingamento, mas não chegou a encostar nela: “Ele ameaçou jogar um copo de cerveja em mim, mas teve um lapso de ‘não faça’. Do lado de fora, ele chegou a jogar o copo no chão”, contou.

1 de 4

A atriz Tainara Urrutia denunciou um sócio do Iate Clube do Rio por tentativa de lesão corporal e injúria

Instagram/Reprodução

2 de 4

A atriz Tainara Urrutia registrou a queixa na Deam do Centro

Instagram/Reprodução

3 de 4

A atriz Tainara Urrutia foi agredida verbalmente enquanto trabalhava num bar

Instagram/Reprodução

4 de 4

Homem ameaçou jogar um copo de cerveja em cima da atriz Tainara Urrutia

Em seguida, a atriz contou como se sentiu: “Fiquei com medo porque ele estava muito agressivo. Me senti hostilizada, menosprezada, humilhada, ultrajada, principalmente porque estava trabalhando. Me senti pequena, completamente desrespeitada, como se eu fosse nada, um lixo. E ainda mulheres defendendo o cara e quando viram que eu estava filmada, as três vieram pra cima e me acusaram de querer ir embora, sendo que eu estava no meu horário de trabalho”, desabafou.

Após passar por toda essa situação, Tainara Urrutia procurou a Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam), no Centro do Rio, e registrou uma queixa de tentativa de lesão corporal e injúria contra o homem. A atriz ainda conseguiu levantar informações de que o denunciado tem outros processos na Justiça por desacato e lesão corporal.

Ela confirmou ainda que vai consultar um advogado para abrir um processo criminal contra seu agressor: “Vou dar esse outro passo mediante à advogada, judicialmente. Vou entrar com processo criminal contra ele e vai ser mais um para somar com os que ele já tem”, encerrou.