“Me sinto deixada de lado”, lamenta Hariany Almeida sobre festa do BBB

A festa de Bodas de Prata do BBB, que contou com alguns ex-participantes e deixou outros de fora, deu muito o que falar nas últimas horas. E uma das pessoas que não foi convidada pela produção foi Hariany Almeida, que participou da 19ª edição.

Após comentar um post com carinha de tristeza, a influenciadora conversou com a Coluna Fábia Oliveira, com exclusividade, sobre o caso.

“Eu fico chateada, comentei por impulso [o emoji triste], mas de fato, me sinto deixada de lado, a minha participação é lembrada até hoje por telespectadores do programa que me enviam mensagem todos os dias”, afirmou ela, antes de completar:

“Sempre que ocorre alguma expulsão no programa, sou procurada por veículos de imprensa da emissora para falar sobre o meu BBB e tá tudo bem”, garantiu.

15 imagens Fechar modal. 1 de 15 Hariany Almeida Instagram/Reprodução 2 de 15 Hariany Almeida revela contato com extraterrestres Instagram/Reprodução 3 de 15 Hariany Almeida Divulgação 4 de 15 Hariany Almeida aparece refletida no espelho para celebrar seu novo programa Divulgação 5 de 15 Hariany Almeida posa para fotos de divulgação de seu novo projeto, chamado Espelho Amigo Divulgação 6 de 15 Hariany Almeida posa “dentro” de uma moldura Divulgação 7 de 15 Hariany Almeida @hariany/Instagram/Reprodução 8 de 15 Hariany Almeida já participou dos realities BBB e A Fazenda @hariany/Instagram/Reprodução 9 de 15 Atualmente, a goiana atua como influenciadora digital Imagem cedida ao Metrópoles/Trumpas 10 de 15 Hariany Almeida @hariany/Instagram/Reprodução 11 de 15 Hariany Almeida Reprodução/Instagram 12 de 15 Hariany Almeida foi flagrada com Rezende em Londrina Foto: Reprodução/Instagram 13 de 15 Hariany diz que foi chamada de feia nas lives que faz em suas redes sociais Reprodução/Instagram 14 de 15 A fila do amor está andando para Hariany Almeida Reprodução 15 de 15 Os dois, porém, negaram qualquer envolvimento Reprodução/Instagram

Em seguida, ela desabafou: “Eu gosto da Globo, amei minha participação, acompanho os programas, mas realmente não entendo a motivação disso tudo. Realmente, me sinto deixada de lado”, queixou-se.

Recordista em Paredões reclama de falta de convite

Após a divulgação em massa da comemoração que vai marcar a 25ª edição do programa, Ana Carolina Madeira, da 9ª edição do programa, publicou um vídeo nas redes sociais e expressou sua indignação por não ter sido convidada para o evento.

“Eu fiquei realmente chateada. Assim como eu, outras pessoas que foram protagonistas, não foram convidadas para essa festa. Eu acho que a gente merecia, eu fui recordista de Paredão por 11 anos, paredão masculino e feminino. E eu acho que ainda sou recordista de Paredão feminino”, declarou.

Ela explicou que, por conta de sua história, merecia estar na comemoração. “Por ser uma das mulheres que mais eliminou pessoas no programa, eu merecia meu lugarzinho lá. Mas tudo bem! Obviamente fiquei chateada, mas fazer o que, né?”, declarou.

Ana Carolina ainda soltou o verbo ao falar sobre outras pessoas que não foram convidadas pela produção. “O BBB raiz foi pobremente representado, porque colocaram pouquíssimas pessoas do BBB raiz. Provavelmente, muitas das pessoas que estão assistindo e estão comentando nas redes sociais, não conhecem o Big Brother de 15 anos atrás. Eu fico chateada pelo BBB raiz não ter sido tão bem representado, com mais pessoas e assim, não desmerecendo quem está na festa”, relatou.

Por fim, ela opinou sobre o tipo de pessoa que deveria ter sido convidada. “Porque todo mundo que está lá merece, mas eu não sei se eles estão com orçamento apertado e não quiseram convidar as pessoas. Acho que se vai fazer uma festa comemorando os 25 anos de Big Brother, convidem realmente os principais. Os protagonistas que não foram plantas e fizeram história dentro do programa”, disse.

Lucas Lucco no BBB25?

O cantor Lucas Lucco usou as redes sociais para se pronunciar sobre uma suposta participação no BBB25, que tem estreia marcada na Globo para o dia 25 de janeiro. O famoso fez um desabafo sincero nos stories do Instagram e negou que vá participar do reality pois, segundo o artista, ele já “surta” do lado de fora. “Imagina trancado”, riu.

Ele respondeu o questionamento de um fã neste sábado (21/12). “Vocês são mais loucos que eu”, começou o cantor. “Como que eu entraria no BBB? Me diz?”, riu ele, na sequência. “Se eu já surto do lado de fora, imagina lá dentro trancado? Gosto nem de pensar. Pode marcar falta pra mim”, encerrou o cantor, que recentemente deixou escapar um nude, que viralizou nas redes sociais.

Na semana passada, começaram a circular nomes de duas celebridades que teriam sido convidadas pela direção da Globo para participar da próxima temporada do reality show. De acordo com o colunista Fefito, tanto Lucas Lucco quanto a ginasta Flávia Saraiva teriam sido sondados pela emissora carioca para integrar o grupo dos Camarotes no BBB25.

O colunista afirmou que Flávia Saraiva, atleta que conquistou uma medalha de bronze na Olimpíada de Paris na ginástica por equipes, é considerada muito carismática e uma pessoa querida pelo público, o que teria motivado o interesse da emissora em sua participação. Lucas Lucco, por sua vez, já foi convidado em anos anteriores para o reality, mas sempre disse não às investidas da Globo.