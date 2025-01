MEC anuncia mais de 110 mil vagas no Fies em 2025

O Ministério da Educação (MEC) revelou que, em 2025, serão disponibilizadas 112.168 novas vagas no Fundo de Financiamento Estudantil (Fies). Deste total, 67.301 vagas estarão disponíveis no primeiro semestre, enquanto 44.867 serão oferecidas no segundo semestre. Essa iniciativa está atrelada a um investimento de R$ 774,4 milhões no Fundo Garantidor do Fies, com R$ 600 milhões destinados ao primeiro semestre e R$ 174,4 milhões ao segundo. O Fies é um programa que visa apoiar estudantes que desejam cursar a graduação em instituições privadas, oferecendo financiamento para suas mensalidades. Desde o ano passado, o programa conta com a modalidade Fies Social, que destina 50% das vagas a candidatos que estão inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico).

Essa modalidade permite que os estudantes financiem até 100% dos custos educacionais, com a inclusão de cotas para grupos específicos. Para ter acesso ao financiamento, os interessados devem ter realizado o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) a partir de 2010, obtendo uma média mínima de 450 pontos e não ter zerado a redação. Essa exigência busca garantir que os beneficiários tenham um desempenho acadêmico adequado para a continuidade dos estudos. Com essa nova oferta de vagas, o MEC espera ampliar o acesso ao ensino superior, especialmente para aqueles que se enquadram nas condições do Fies Social.

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA