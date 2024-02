MEC demite funcionários que denunciaram assédio moral

Ministério retirou de seus quadros 3 pessoas que acusam a secretária de Educação Continuada, Maria Tripodi, de ofender subordinados

MEC nega as acusações e afirma não ter sido notificado sobre denúncia ao MPT; na imagem, fachada do Ministério da Educação em Brasília (DF) Marcos Oliveira/Agência Senado

PODER360 27.fev.2024 (terça-feira) – 18h29



O Ministério da Educação (MEC) exonerou, em 21 de fevereiro, 3 funcionários públicos que denunciaram a secretária de Educação Continuada, Maria do Rosário Tripodi, por assédio moral. A informação é do jornal Folha de S. Paulo.

Os funcionários relataram, em denúncia enviada ao Ministério Público do Trabalho, que Tripodi ofendia e tratava os subordinados com rispidez. As oitivas foram realizadas na última semana.

Os 3 ocupavam cargos comissionados. São eles:

Décio Guimarães – Diretor de Educação Especial na Perspectiva Inclusiva;

Fernanda Cardoso – Chefe de projetos;

Enicéia Mendes – Coordenadora de Educação Especial na Perspectiva Inclusiva.

Pessoa com deficiência visual, Guimarães também teria denunciado a secretária por capacitismo à Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos.

O caso é investigado pela Procuradoria Regional do Trabalho da 10ª região e está sob segredo de Justiça.

Em nota, a Secadi (Secretaria de Educação Continuada) negou a retaliação e disse não ter sido notificada sobre as investigações.

“[A secretaria] repudia veementemente a tentativa de imputar quaisquer condutas que são contrárias à própria natureza da secretaria, cuja agenda central é a equidade na garantia do direito à educação para pessoas com deficiência, indígenas, quilombolas, população do campo e outros grupos historicamente minorizados e marginalizados”, diz a nota.

“Os cargos comissionados são de livre nomeação e o desligamento dos profissionais mencionados atendem à decisão discricionária da Secadi”, afirmou a Secadi.

O Poder360 procurou os 3 funcionários demitidos pelo ministério, mas não houve resposta. O espaço segue aberto para manifestação.