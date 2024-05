MEC: número 2 da pasta e braço direito de Camilo, Izolda anuncia saída

A secretária-executiva do Ministério da Educação (MEC), Izolda Cela, anunciou a saída da pasta a funcionários. O cargo é o segundo na hierarquia do ministério, e ela atuava como braço direito do ministro Camilo Santana.

Izolda governou o Ceará até o fim de 2022. Ela foi vice-governadora na chapa de Camilo Santana, e assumiu o cargo quando ele concorreu ao cargo de senador da República.

A saída ocorre no prazo para desincompatibilização para as eleições municipais deste ano. O primeiro turno está marcado para 6 de outubro.

Como o Metrópoles apurou, Izolda pretende sair como candidata a prefeita no Ceará. A cidade ainda não foi definida, mas a expectativa é de que ela dispute a vaga em Sobral, na tentativa de substituir o aliado Ivo Gomes (PSB), atual prefeito e irmão do senador Cid Gomes (PSB-CE) e do ex-ministro Ciro Gomes (PDT).

Após racha no PDT do estado, Izolda e Cid deixaram a sigla e se filiaram ao Partido Socialista Brasileiro (PSB) no início deste ano.

Currículo Maria Izolda Cela de Arruda Coelho é professora e psicóloga. Foi a primeira mulher na história a assumir o governo do Ceará.

Durante a trajetória política, ela foi filiada ao Partido dos Trabalhadores (PT), Partido Republicano da Ordem Social (Pros), Partido Democrático Trabalhista (PDT) e, atualmente, está sem sigla.

Durante o governo de Cid Gomes (PDT), Izolda atuou como secretária de Educação do Ceará. Durante a gestão, se tornou responsável pela implementação do Programa de Alfabetização na Idade Certa (Paic).

O projeto nasceu com a meta de alfabetizar todas as crianças cearenses até os 7 anos, por meio de um regime de cooperação entre estado e municípios.