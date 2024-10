MEC reconhece curso de odontologia da FACISA com nota máxima (5) após cinco anos de funcionamento

O Ministério da Educação e Cultura (MEC) esteve na FACISA em Itamaraju nos dias 8,9,10 e 11 de outubro para reconhecer o Curso de Odontologia dessa Instituição educacional, após cinco anos de autorizado com nota três para o funcionamento.

No entanto, a FACISA desenvolveu um trabalho de excelência e, como não podia deixar de ser, buscou a qualidade como faz com todos os seus cursos e no reconhecimento consegue a nota máxima.

Para isso não faltaram esforços e investimentos da Mantenedora na pessoa de seu Presidente do CESESB o empresário José Francisco Saraiva Filho, do Diretor Acadêmico o Professor Dr. Jackson Cordeiro na gestão acadêmica, juntamente com o Professor Mestre Emanuel Vieira, e o Professor Mestre Eros Sigueto que foram os executores responsáveis pelo Projeto Pedagógico do Curso de Odontologia da FACISA, NDE e Colegiado.

O Coordenador do Curso de Odontologia com todo o seu conhecimento da área específica defendeu o curso junto aos avaliadores mostrando todo seu conhecimento como também os professores que compõem o colegiado do curso que fizeram uma apresentação impecável de todo processo de ensino aprendizagem, dos alunos que participaram de reunião com os avaliadores e também aqueles que estavam em suas aulas práticas ou estágios mostrando o desenvolvimento do curso de Odontologia da FACISA DE ITAMARAJU, como também do Administrativo no desenvolvimento de suas funções viabilizando o funcionamento da Instituição Educacional.

Itamaraju agrega valor ao aparecer no cenário nacional toda vez que a FACISA conquista resultados surpreendentes na formação de profissionais de vários segmentos.