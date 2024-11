Médica com CRM da Bahia é presa pelo assassinato do marido em Sergipe

Daniele Barreto, uma cirurgiã plástica com cadastro no Conselho Regional de Medicina da Bahia, foi presa na manhã desta terça-feira (12), em Aracaju (Sergipe) em operação da polícia para cumprir mandados de prisão contra investigados de participar do assassinato do advogado José Lael de Souza Rodrigues Júnior, marido de Daniele.

José Lael e Daniele eram casados há mais de dez anos à época do homicídio, no último dia 18 de outubro. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública de Sergipe (SSP-SE), a motivação do crime será divulgada em uma futura coletiva de imprensa.

Daniela, além de cirurgiã, com cadastro nos Conselhos Regionais de Medicina de Sergipe, Bahia e Rio de Janeiro, possui uma clínica de cirurgias plásticas na capital sergipana, e tem uma rede social com mais de 140 mil seguidores, onde compartilha conteúdos sobre procedimentos estéticos e viagens que realiza com a sua família.