Médica diz que tomar café em copo plástico engorda; entenda

Diversas podem ser as causas da obesidade, mas um ponto é fato: o fator genético faz toda a diferença e, somado à influência do meio e aos demais hábitos, será determinante. Entre os diversos “costumes” do brasileiro, um que parece inofensivo entrou em alerta recentemente quando o assunto é essa doença: beber café em copo plástico. Acredite: isso pode impactar no ganho de peso.

As consequências de ingerir líquidos quentes em copos de plásticos podem ser desastrosas porque os componentes químicos presentes no copo, inclusive o bisfenol A (BPA) e o bisfenol S (BPS), são transferidos para o copo e, consequentemente, ingeridos.

Segundo a médica nutróloga Eline Soriano, diretora da Associação Brasileira de Nutrologia (Abran), esses copos contêm compostos químicos obesogênicos. “Esses componentes, por sua vez, produzem aumento da massa de tecido adiposo branco ou massa gorda pela exposição a eles, seja pela alta ingestão na dieta, seja por contato ou inalação de ar contaminado”, explica.

Os componentes obesogênicos podem ser encontrados em diversos produtos que usamos diariamente, como detergentes, recipientes plásticos, cosméticos e até alimentos.

Não que eles causem a obesidade por si só, mas promovem excesso de peso por alguns mecanismos indiretos. Um exemplo é que essas substâncias aumentam o número e o tamanho das células responsáveis pelo acúmulo de gordura.

Esse aumento no tecido adiposo branco, por sua vez, contribui com o aumento de doenças metabólicas e obesidade, principalmente por meio de reações inflamatórias. Outro ponto que preocupa à exposição a essas substâncias químicas é quanto à microbiota intestinal, que também é abalada.

Milhões de bactérias que regulam a absorção de gorduras, entre outras funções à saúde, também são afetadas. Assim, não que beber um cafezinho em copo plástico vai tornar alguém obeso, mas o hábito com certeza irá potencializar os prejuízos na saúde e aumentar as chances de acúmulo de gordura no organismo.

(*) Thaiz Brito é nutricionista pós-graduanda em Nutrição Esportiva Clínica