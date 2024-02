Médica explica como funciona o botox no pescoço de Yasmin Brunet

Antes de entrar no BBB24, Yasmin Brunet revelou, em entrevista, que é adepta à toxina botulínica na região do pescoço (sim, isso mesmo que você leu) a fim de retardar os efeitos do envelhecimento. “Faço bastante Botox na testa e no pescoço. [O do pescoço] se chama Nefertiti, é muito legal”, declarou.

A modelo e influencer explicou que tem muita força muscular. “Geminiano geralmente é muito expressivo, então tenho que bloquear tudo. Porque a força do músculo do pescoço puxa o terço inferior do rosto para baixo”, disse.

Mas afinal, do que se trata o Nefertiti?

De acordo com Cláudia Merlo, médica especialista em cosmetologia pelo Instituto BWS, é preciso estender os tratamentos faciais ao pescoço para evitar o temido “derretimento facial”. Ela esclarece que esse efeito ocorre quando a pessoa perde compartimentos de gordura no rosto e colágeno, devido ao envelhecimento. “Com isso, há uma queda das estruturas, formando os temidos buldogues (bochecha flácida), a papada (queixo duplo) e as rugas no pescoço”, diz ela.

É preciso estender os tratamentos faciais ao pescoço para evitar o temido “derretimento facial” Para a profissional, muitas pessoas só pensam em tratar a face, mas acabam esquecendo que o músculo do platisma, situado na região do pescoço, pode ajudar a acelerar o envelhecimento e a sensação de “derretimento”.

Cláudia acrescenta que a contração repetida do platisma ocasiona a perda do contorno facial. “Eu sempre aviso aos pacientes a importância de fazer toxina botulínica na face e também no pescoço. Esse músculo do platisma é depressor da face, ou seja, as contrações tendem a puxar para baixo toda a região do terço inferior”, afirma.

A médica ainda conta que a toxina botulínica atua no relaxamento muscular. Logo, o músculo acaba deixando de fazer movimentos de contração repetitivos. “Claro isso beneficia também o pescoço, afinal essa é uma pele fina e delicada, que forma rugas e linhas com facilidade”, continua.

A contração repetida do platisma ocasiona a perda do contorno facial Quando injetada no rosto, a toxina botulínica previne as rugas marcadas na testa, eleva a sobrancelha e melhora as rugas pés-de-galinha, as do nariz, as do canto de boca (de marionete) e os “furinhos” do queixo. “Aplicando no platisma, evitamos a contração que puxará a face para baixo. Quantos tratamentos nós fazemos para ter efeito lifting no rosto? Se não olharmos com a devida atenção para esse músculo do pescoço, atrapalharemos esses resultados”, frisa a especialista.

Outras técnicas são indicadas para recuperar o contorno facial e melhorar as rugas no pescoço, como o laser fotona, o bioestimulador de colágeno e o ultrassom microfocado. Eles atuarão para estimular colágeno no local. “Quanto à toxina botulínica, o tratamento e os resultados são rápidos. Com relação ao estímulo de colágeno, percebemos melhora da tração (firmeza) da pele com resultados progressivos”, comenta Cláudia.

Para saber mais, siga o perfil da coluna no Instagram.