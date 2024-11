Médica presa por mandar matar marido em SE diz que era abusada

A cirurgiã plástica Daniele Barreto Oliveira, de 46 anos, presa acusada de encomendar o assassinato de seu marido, o advogado criminalista José Lael de Souza Rodrigues Júnior, de 42 anos, apresentou denúncias contra ele. Em duas cartas escritas à mão, com um total de 12 páginas, Daniele relata ter sido vítima de abusos sexuais, físicos, patrimoniais e psicológicos durante anos de convivência. A carta foi divulgada na manhã desta quinta-feira (21/11) por Ullisses Campbell, no O Globo, e teve sua veracidade confirmada ao F5News pela defesa de Daniele.

José Lael foi morto a tiros no dia 18 de outubro, em Aracaju (SE), em uma emboscada. A Secretaria de Segurança Pública de Sergipe (SSP) aponta Daniele como mandante do crime. No entanto, a médica nega as acusações, afirmando que é inocente e que era constantemente ameaçada e agredida pelo marido, com quem não compartilhava mais o mesmo quarto.

Nos vídeos apresentados por Daniele, a médica aparece inconsciente em sua cama, sendo abusada sexualmente por Lael. Em outro, Daniele aparece com o rosto vermelho, afirmando ter sido agredida momentos antes. José Lael surge no fundo da gravação tentando interrompê-la. As imagens serão utilizadas como provas pela defesa, que alega que ela está sendo injustamente acusada.

