Médica suspeita de participar da morte do marido fez postagem de luto

A cirurgiã plástica Daniele Barreto, esposa do advogado José Lael de Souza Rodrigues Júnior, fez uma postagem de luto em seu perfil nas redes sociais após o crime. Ela foi presa preventivamente, na manhã desta terça-feira (12/11), durante operação policial que investiga o assassinato do advogado.

O assassinato ocorreu na noite de 18 de outubro deste ano. José Lael, de 42 anos, foi alvejado por vários tiros quando estava dentro do carro em frente ao condomínio onde morava, no Bairro Jardins, zona sul de Aracaju, Sergipe. O filho do advogado também ficou ferido no atentado, mas sobreviveu.

