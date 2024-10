Médico acusado de racismo no Sul da Bahia tem liberdade negada pelo TJ-BA

Um médico condenado por racismo teve um pedido de habeas corpus negado pelo Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA). O obstetra Luiz Leite foi alvo da Justiça por crime de racismo após ofensas contra uma enfermeira em Itabuna, no Sul, em fevereiro deste ano.

Segundo o Políticos do Sul da Bahia, parceiro do Bahia Notícias, o obstetra foi detido na semana passada e levado para o Conjunto Penal de Itabuna, onde cumpre a pena exigida pela Justiça. Conforme denúncia recebida pelo Conselho Regional de Enfermagem da Bahia (Coren-BA), Luiz Leite teria proferido falas racistas contra uma enfermeira durante uma auditoria na Maternidade Otaciana Pinto, no dia 21 de fevereiro deste ano.