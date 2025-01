Médico alerta para o sintoma inusitado de falta de ferro

A deficiência de ferro no organismo pode provocar uma série de sintomas incômodos e, em alguns casos, inesperados. Entre os sinais mais conhecidos estão o cansaço extremo, a palidez e a sensação de fraqueza, mas há um sintoma peculiar que nem todos reconhecem: o desejo compulsivo de mastigar gelo, conhecido como pagofagia.

De acordo com a organização de saúde Mayo Clinic, citada pelo jornal britânico Mirror, o desejo de mastigar gelo está frequentemente associado à deficiência de ferro, com ou sem anemia. No entanto, a razão exata para essa ligação ainda não é completamente compreendida.

O médico Kunal Sood, também citado no Mirror, acrescenta que outros sinais de deficiência de ferro podem incluir pele pálida e pernas trêmulas. Esses sintomas podem variar de pessoa para pessoa, mas todos indicam a importância de buscar orientação médica para um diagnóstico preciso e tratamento adequado.

Especialistas explicam que o ferro é essencial para a produção de hemoglobina, uma proteína presente nos glóbulos vermelhos responsável pelo transporte de oxigênio para todo o corpo. Quando os níveis de ferro estão baixos, o organismo pode apresentar sintomas que afetam a qualidade de vida e a funcionalidade do corpo.

O que fazer em caso de deficiência de ferro?

Se você suspeita de que pode estar com deficiência de ferro, é fundamental consultar um médico, que poderá solicitar exames de sangue para avaliar os níveis de hemoglobina e ferritina. Além disso, o especialista pode recomendar mudanças na dieta ou suplementação de ferro, se necessário.

Fontes alimentares ricas em ferro incluem carne vermelha, frango, peixe, feijão, lentilha, espinafre e cereais fortificados. Para melhorar a absorção do ferro, recomenda-se consumir alimentos ricos em vitamina C, como laranja, kiwi e morango, juntamente com as fontes de ferro.

A deficiência de ferro é uma condição tratável, mas o acompanhamento médico é essencial para evitar complicações, como a anemia ferropriva, que pode causar problemas mais sérios de saúde se não for tratada adequadamente.

Leia Também: Atenção! Coisas que você nunca deve fazer num hotel