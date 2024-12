Médico confirma que Lula terá alta no início da próxima semana

São Paulo — O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deve ter alta hospitalar no início da próxima semana, segundo disse o cardiologista Roberto Kalil Filho, em coletiva de imprensa na manhã desta quinta-feira (12/12). O procedimento cirúrgico para complementar a drenagem de uma hemorragia intracraniana ao qual Lula foi submetido não altera o cronograma hospitalar já previsto. O presidente pode sair da UTI ainda nesta sexta-feira (13/12).

A segunda cirurgia, realizada no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, começou por volta de 7h25, durou cerca de uma hora, e aconteceu sem intercorrências. Segundo o cardiologista Roberto Kalil Filho, após a cirurgia, Lula já havia acordado e estava conversando.

A nova cirurgia realizada nesta quinta-feira consiste na embolização da artéria meníngea média, ou seja, um procedimento pouco invasivo que bloqueia o fluxo sanguíneo em áreas específicas do cérebro.

O presidente segue na UTI e não tem previsão de ser transferido para o quarto.

Coletiva de imprensa

Além de Kalil Filho, Ana Helena Germoglio, Rogério Tuma e Marcos Stavale participaram da entrevista coletiva desta quinta no Hospital Sírio-Libanês, na região central de São Paulo.

15 imagens Fechar modal. 1 de 15 O petista passou mal em Brasília e foi para São Paulo Hugo Barreto/Metrópoles 2 de 15 Lula está internado desde terça-feira (10/12) no hospital Sírio-Libanês em São Paulo Hugo Barreto/Metrópoles 3 de 15 Após passar por cirurgia de emergência na terça-feira (10/12), Lula fez novo procedimento cirúrgico na quinta-feira (12/12) Hugo Barreto/Metrópoles 4 de 15 Presidente Lula falou com ministros de seu governo na noite dessa quarta-feira (11/12) Hugo Barreto/Metrópoles 5 de 15 Lula foi submetido a uma “embolização das artérias meníngeas” Ricardo Stuckert/Presidência da República 6 de 15 O presidente Luiz Inácio Lula da Silva Ricardo Stuckert/Presidência da República 7 de 15 O problema aconteceu em decorrência de um acidente doméstico Ricardo Stuckert/ PR 8 de 15 Luiz Inácio Lula da Silva Reprodução 9 de 15 Lula marcou confraternização de fim de ano com ministros para o dia 19 de dezembro Ricardo Stuckert/PR 10 de 15 O médico Roberto Kalil Sam Pancher/Metrópoles 11 de 15 O médico Roberto Kalil Sam Pancher/Metrópoles 12 de 15 Médicos de Lula dão coletiva no Hospital Sírio-Libanês em SP Sam Pancher/Metrópoles 13 de 15 Médicos de Lula dão coletiva no hospital Sírio-Libanês em SP Sam Pancher/Metrópoles 14 de 15 Lula e Janja na noite de Réveillon Janja Lula/Divulgação 15 de 15 Lula disse que ninguém deve ser xingado Foto: Eny Miranda/Divulgação

O presidente sentiu dores de cabeça na noite dessa segunda e esteve na unidade do hospital em Brasília para realizar exame de imagem. A ressonância magnética mostrou hemorragia intracraniana, decorrente da queda que sofreu em casa. Ele, então, foi transferido para São Paulo.

Na primeira intervenção médica, Lula passou por um procedimento de trepanação, no qual são feitas pequenas perfurações do crânio. Segundo os médicos que acompanham o caso, o presidente se recuperou bem do procedimento e recebeu visitas de familiares na quarta-feira (11/12).

Queda ao cortar unhas

No dia 19/10, o presidente Lula caiu no banheiro, no Palácio da Alvorada, enquanto cortava as unhas. Na ocasião, ele bateu a cabeça e teve traumatismo craniano e pequeno sangramento no cérebro.

O presidente estava sentado em um banco, inclinou o corpo para a frente, a fim de cortar a unha do pé, e, quando voltou, o banco inclinou, e ele caiu. Lula levou cinco pontos na altura da nuca.

Desde então, passa por monitoramento constante em função da gravidade da queda. Devido ao acidente, o presidente diminuiu o ritmo de trabalho e cancelou vários compromissos.