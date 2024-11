O médico Luiz Leite foi encontrado morto na residência dele na manhã desta quinta-feira (21), em Itabuna, no Sul. Uma ambulância do Samu foi acionada, mas ele não tinha mais sinais de vida.

A causa da morte deve ser apontada após perícia do Departamento de Polícia Técnica (DPT), informou o site Políticos do Sul da Bahia, parceiro do Bahia Notícias.