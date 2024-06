Médico explica cirurgia de Brunna Gonçalves para diminuir a testa

A bailarina, ex-BBB e esposa de Ludmilla, Brunna Gonçalves, realizou uma cirurgia, este mês, para diminuir o tamanho da testa. Ela explicou que tinha muita insegurança e limitações por conta da aparência. “Finalmente realizei meu grande sonho. Fiz minha cirurgia de frontoplastia com avanço capilar. Eu tinha muita insegurança em relação a minha testa. Não fazia coque e vários penteados por conta dessa insegurança”, revelou.

“Já tinha alguns anos que eu estava estudando e pesquisando alguém que me passasse confiança para eu fazer essa cirurgia. [O médico] já tirou a foto do depois e me mandou, está perfeito. Ao longo da semana mostro para vocês e tenho certeza que vão amar, estou muito feliz e realizada com isso”, anunciou.

Afinal, como é feita a frontoplastia?

De acordo com o cirurgião plástico Paolo Rubez, essa intervenção cirúrgica é a solução definitiva para uma questão que incomoda muito algumas mulheres e homens, que sempre buscam estratégias para esconder o tamanho da área da testa.

“Um dos principais objetivos de quem procura essa cirurgia é o aumento da autoestima e de aceitação, de forma que a maioria dos pacientes são mulheres com idades entre 18 e 30 anos”, diz o profissional.

Intervenção cirúrgica é a solução definitiva para uma questão que incomoda muito algumas mulheres e homens O procedimento consiste no avanço do couro cabeludo para frente através de um corte preciso na margem do cabelo. Assim, há a redução do tamanho da testa e a adequação ao formato do rosto.

Durante a cirurgia, o médico realiza uma incisão bem rente ao início do cabelo e retira uma faixa de pele para deixar a testa menor. “Dessa forma, o cirurgião consegue descolar e puxar a pele de forma delicada, fazendo com que a cicatriz fique escondida no início dos cabelos. Logo depois, os ligamentos e músculos são reposicionados”, detalha Paolo.

Brunna Gonçalves revela procedimento para redução da testa Pós-procedimento

Segundo o especialista, o período de recuperação da cirurgia é relativamente curto; na maioria dos casos, o paciente pode retornar às atividades costumeiras em 1 semana.

No entanto, como em todo processo cirúrgico, a frontoplastia exige alguns cuidados pós-operatórios para que os resultados saiam conforme o esperado: “O paciente deve fazer uso das medicações prescritas e evitar esforço físico por 3 semanas”, emenda.

Outra recomendação é não se expor ao sol, para que a cicatriz tenha uma melhor qualidade.

Brunna Gonçalves Paolo adverte, no entanto, que a cirurgia por si só não altera feições do rosto e nem muda a posição dos olhos ou o formato dos lábios. “Este tipo de mudança pode acontecer no lifting facial cirúrgico, por exemplo, que envolve incisões nas laterais do rosto, diferente da frontoplastia”, pontua.

Ainda, visto que o procedimento é irreversível, é ideal, conforme o médico frisa, é tirar todas as dúvidas com o profissional responsável.

Para saber mais, siga o perfil da coluna no Instagram.