Medida protetiva: ex-cadete deve ficar longe de namorada de sargento

O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT) concedeu, nesta segunda-feira (11/11), medidas protetivas para a ex-namorada de Anthony Couto (foto em destaque) — o ex-cadete da Polícia Militar (PMDF) que foi agredido pelo segundo-sargento Dhiogo Márcio Nolasco de Lima, atual companheiro da ex de Anthony. Segundo o processo, Anthony mandava mensagens incômodas à mulher e Dhiogo.

Com as medidas protetivas, Anthony deve manter pelo menos 300 metros de distância da ex; está vetado de manter contato por qualquer meio de comunicação; e está proibido de frequentar a casa dela. Os dois ficaram juntos por 13 anos.

Para a Justiça, a ex de Anthony relatou que, em 10 de novembro, ela e Dhiogo, o atual, foram “surpreendidos” pela presença do ex-cadete em um bar em que estavam. “Anthony gesticulou obscenamente para o namorado e o incitou a brigar”.

“Diante da situação, os seguranças do bar o retiraram do local. Quando estavam saindo, Anthony ligou para o celular de Dhiogo, desafiando-o novamente. Dhiogo foi ao endereço informado, onde houve uma luta corporal entre eles, durante a qual Anthony o gravou com a câmera do celular”.

Veja o vídeo do momento:

Após esse episódio, a mulher conta que soube que o Anthony procurou sites para expô-la e difamá-la. Além disso, no Instagram, ele teria divulgado que ela havia traído Dhiogo, o que, segundo o relato à Justiça, é mentira. “Essas afirmações falsas geraram comentários maldosos, abalando-a psicologicamente”. Ela ainda afirmou “temer por sua vida, dada a agressividade e obsessão de Anthony, que já foi visto portando uma arma de fogo e que, em mensagens recentes, insinuou que prejudicaria seu atual namorado”.

Entenda a briga

Dhiogo foi filmado no pilotis do prédio em que mora Anthony, no Sudoeste, ameaçando e entrando no local.

O suposto autor das agressões é o atual namorado da ex-companheira do homem agredido. Segundo a vítima, o suspeito começou a perseguir o ex-colega de profissão após ver mensagens trocadas entre ele a namorada.

O Metrópoles teve acesso a mensagens de áudio enviadas pelo suspeito ao ex-PM, momentos antes da agressão. O autor diz: “Tô indo aí no seu prédio, no seu apartamento, seu merda. Bora ver se você é macho, mesmo, para resolver essa porra aí”.

O ex-cadete conta que, momentos depois das mensagens, por volta de 4h40 deste domingo, o autor foi até o prédio. O porteiro interfonou alertando que havia uma visita, e a vítima, então, desceu.

Nesse momento, o suspeito teria invadido o prédio e começado a bater no colega. Ele teria ainda sacado uma arma de fogo. A vítima correu, e o suspeito teria o seguido pelo prédio.

A 3ª Delegacia de Polícia (Cruzeiro) abriu um inquérito para investigar as agressões.

Busca e apreensão

Na noite desta segunda-feira (11/11), a Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher (Deam) realizou buscas e apreensões na casa de Anthony.

A intenção era localizar e apreender arma de fogo e munições.