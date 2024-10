Medida provisória abre crédito extra de R$ 80,4 milhões para ações de resgate no Oriente Médio

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva editou a medida provisória 1.264 para abrir crédito extraordinário de R$ 80,4 milhões, destinados às operações de resgate e ajuda humanitária no Oriente Médio. De acordo com publicação no Diário Oficial da União (DOU), os recursos serão destinados ao Ministério da Defesa, para emprego no Comando da Aeronáutica. Com três voos concluídos nesta semana, a operação Raízes de Cedro já trouxe para o Brasil 674 pessoas que estavam no Líbano.

“Não me conformo com a chacina de Israel na Faixa de Gaza e com a invasão no Líbano”, declarou Lula na última terça-feira (8), em evento sobre combustíveis sustentáveis na Base Aérea de Brasília. “Vamos trazer de lá todos os que quiserem vir”, declarou, sobre a operação para retirar brasileiros do local.

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por Marcelo Bamonte