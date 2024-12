Mega da Virada 2024: Prêmio de R$ 600 milhões bate recorde

Com a chegada do último dia do ano, o site da Caixa Econômica Federal tem recebido um grande número de acessos, especialmente para a Mega da Virada 2024, que oferece um prêmio recorde de R$ 600 milhões. Atualmente, os usuários enfrentam uma fila virtual de até dois minutos para realizar suas apostas.

Os apostadores podem fazer apostas simples a partir de R$ 5,00. Para aqueles que não possuem conta na Caixa, o valor mínimo para participar online é de R$ 20,00. O site disponibiliza a opção de “surpresinhas”, onde os números são escolhidos aleatoriamente pelo sistema, além da possibilidade de selecionar os próprios números.

Para realizar uma aposta pela internet, é necessário acessar o site Loterias Caixa, criar um cadastro e optar pelos números desejados ou pela “Surpresinha”. Após essa etapa, o usuário deve concluir a compra e pode verificar o status de suas apostas na seção “conferir aposta”.

Além do site, o aplicativo “Loterias Caixa” também oferece a funcionalidade de apostas, permitindo pagamentos via cartão de crédito. Outra opção disponível é o “bolão”, que, embora aumente as chances de ganhar, resulta em prêmios menores, já que o valor é dividido entre todos os participantes.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Victor Oliveira