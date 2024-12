Mega da Virada 2024: qual a chance de ganhar com jogo simples e com bolão?

Com o final do ano se aproximando, a possibilidade de conquistar o prêmio da Mega da Virada faz com que até mesmo aqueles que não costumam participar da Mega-Sena façam sua ‘fezinha’ na loteria.

Esse sorteio especial é famoso pelos seus prêmios elevados, que trazem a esperança de uma transformação significativa na vida dos apostadores. A Mega da Virada de 2024 deverá pagar um prêmio recorde, estimado em R$ 600 milhões.

Embora o principal objetivo seja acertar as 6 dezenas, os jogadores que conseguem acertar cinco ou quatro números também têm motivos para comemorar, uma vez que a lotérica destina uma parte do prêmio para os ganhadores da quina e da quadra.

Além disso, desde o início da premiação em 2008, nenhum participante levou sozinho o prêmio especial. De qualquer maneira, segundo a matemática das probabilidades, a chance de acertar os seis números da Mega da Virada é de 1 em 50.063.860 (0,000002%).

Imagem: Leonidas Santana / Shutterstock

Essa estatística resulta da quantidade de combinações possíveis de seis números entre 01 e 60. Além disso, essa mesma aposta simples oferece uma chance de 1 em 154.518 de acertar a quina e 1 em 2.332 de acertar a quadra.

Quais as chances de ganhar com o jogo simples?

Em uma aposta simples da Mega da Virada, o jogador seleciona 6 números entre os 60 disponíveis e paga R$ 5. Ao escolher um ‘número extra’ para apostas múltiplas, o valor investido aumenta, assim como as chances de ganhar. Confira abaixo a tabela com as probabilidades segundo a Loterias Caixa:

Mega da Virada: as chances de ganhar aumentam com o bolão?

Imagem: Joa Souza / Shutterstock

Como demonstrado na tabela acima, ao aumentar o número de dezenas escolhidas, as chances de ganhar se elevam, assim como o custo da aposta também aumenta – é nesse contexto que os bolões se tornam uma boa alternativa.

Os bolões disponibilizados pelas Loterias Caixa permitem que os participantes compartilhem os custos, tornando a loteria mais acessível e, em teoria, aumentando as chances de vitória.

Neste ano, o prêmio está estimado em R$ 600 milhões, o maior valor da história da Mega da Virada. O sorteio especial acontecerá em 31 de dezembro, às 20 horas no horário de Brasília, com as apostas se encerrando às 17h do mesmo dia.

