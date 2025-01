Mega da Virada: 4 ganhadores do DF ainda não sacaram prêmio milionário

Passados 11 dias do sorteio da Mega da Virada, quatro ganhadores do Distrito Federal ainda não resgataram o prêmio. Ao todo, oito apostas foram premiadas, incluindo dois bolões feitos na capital.

Um dos bolões premiados no DF é de 30 cotas, com cada apostador tendo direito a R$ 2.647.859,02. Quatro dos 30 sortudos ainda não estão com o prêmio na conta.

A outra aposta vencedora feita na capital é de três cotas, com prêmio de R$ 26.478.590,22 para cada integrante do bolão. Neste caso, todos já sacaram o dinheiro.

A informação é da Caixa Econômica Federal, responsável pelo sorteio.

Os premiados têm 90 dias para resgatar o dinheiro. Após esse período, o valor é direcionado ao Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

A última Mega da Virada, feita às 20h30 do último dia 31 de dezembro, pagou R$ 635.486.165,38, maior valor da história. Os números sortados foram 01 – 17 – 19 – 29 – 50 – 57.