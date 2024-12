Mega da Virada: até que horas dá para apostar hoje?

O dia tão esperado chegou: nesta terça-feira, 31 de dezembro, a Caixa revelará o vencedor (ou os vencedores) da Mega da Virada. Em 2024, o valor tem o prêmio recorde de R$ 600 milhões. Mas é melhor não deixar para última hora! Confira até quando você pode fazer sua aposta e tentar a chance para virar milionário.

O Olhar Digital também ensinou como apostar e dicas.

Aposta mínima custa R$ 5 (Imagem: Lais Monteiro/Shutterstock)

Até que horas dá para apostar na Mega da Virada?

De acordo com a Caixa Econômica Federal, as apostas podem ser feitas até as 18h. É possível realizá-las em loterias credenciais e pelo aplicativo Loterias Caixa (te ensinamos o passo a passo aqui). Vale lembrar que algumas loterias podem estar fechadas ou com horários de funcionamento especiais.

O sorteio acontece às 20h (horário de Brasília).

Sorteio começa às 20h (Imagem: rafaelnlins / Shutterstock)

Como jogar na Mega da Virada

Apostar é simples:

O jogador precisa escolher de seis a 20 números entre os 60 números da cartela. Também é possível escolher um bilhete preenchido automaticamente pela loteria.

A aposta mínima custa R$ 5, para os jogos com seis números;

O vencedor será aquele que acertar no mínimo cinco números.

O valor está acumulado em R$ 600 milhões, prêmio recorde até agora.

O que mais você precisa saber

O Olhar Digital já deu dicas de como assistir o sorteio e até (quem sabe) aumentar suas chances de vencer. Confira aqui.

