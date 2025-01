Mega-Sena 2822: Veja o resultado do sorteio

Nesta quinta-feira, 30, foi realizado o sorteio da Mega-Sena 2822 no Espaço da Sorte, da Loterias Caixa, na Avenida Paulista, em São Paulo (SP).

O prêmio da Mega-Sena 2822 é estimado em R$ 5,17 milhões.

Os ganhadores serão anunciados em instantes e, assim que forem divulgados, a reportagem será atualizada.

O prêmio, vale destacar, só é distribuído caso alguém acerte as seis dezenas premiadas.

Veja o resultado da Mega-Sena 2822

46-53-56-47-39-29

Como jogar

As apostas na Mega-Sena podem ser feitas até as 19h do dia do sorteio nas lotéricas de todo o país, no portal Loterias Caixa e no app Loterias Caixa, além do Internet Banking Caixa para clientes do banco.

A aposta mínima da Mega-Sena custa R$ 5, e você tem direito de escolher seis dezenas de 1 a 60. Vale ressaltar que a chance de acerto para uma aposta com seis dezenas é de 50.063.860 para cada uma, segundo a Caixa Econômica Federal.

