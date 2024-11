Mega-Sena acumula e prêmio chega a R$ 127 milhões

A Caixa Econômica Federal anunciou os resultados do concurso 2.792 da Mega-Sena, que oferecia um prêmio de R$ 109.779.643,27. As dezenas sorteadas foram 49, 16, 33, 59, 22 e 34. Como nenhuma aposta conseguiu acertar todos os seis números, o prêmio principal acumula e chega a R$ 127 milhões para o próximo sorteio, agendado para a próxima terça-feira. No sorteio, 119 apostadores conseguiram acertar cinco números, levando cada um R$ 68.004,21. Além disso, 10.706 participantes acertaram quatro números e receberão R$ 1.079,83. Os sorteios da Mega-Sena ocorrem sempre às 20h em São Paulo, com transmissão ao vivo pelas redes sociais da Caixa. O valor mínimo para uma aposta é de R$ 5,00, e prêmios são concedidos para quem acerta quatro ou cinco números. Os apostadores também têm a opção de participar do Bolão Caixa, que permite apostas em grupo. O valor mínimo para participar de um bolão é de R$ 10, com cotas a partir de R$ 5. É possível formar um bolão com um mínimo de duas e um máximo de cem cotas, aumentando as chances de ganhar.

*Reportagem produzida com auxílio de IA