Mega-Sena acumula e prêmio chega a R$ 85 milhões

A Caixa Econômica Federal anunciou os resultados do concurso 2.789 da Mega-Sena, que ofereceu um prêmio de R$ 54.650.841,48. As dezenas sorteadas foram 19, 03, 17, 55, 20 e 18. Como nenhuma aposta conseguiu acertar todos os seis números, o prêmio acumulou e agora chega a R$ 85 milhões para o próximo sorteio, programado para este sábado. No último sorteio, 137 apostadores conseguiram acertar a quina e cada um receberá R$ 25.356,30. Além disso, 6.634 pessoas acertaram a quadra, garantindo um prêmio de R$ 748,05. O valor mínimo para participar da Mega-Sena é de R$ 5,00, e os jogadores têm a chance de ganhar prêmios ao acertar quatro ou cinco números. Outra opção disponível para os apostadores é o Bolão Caixa, que permite a realização de apostas em grupo. O valor mínimo para participar desse formato é de R$ 10, com cotas a partir de R$ 5, facilitando a participação de mais pessoas.

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA