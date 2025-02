Mega-Sena acumula e prêmio vai a R$ 47 milhões. Confira os números

A Caixa Econômica Federal realizou, neste sábado (8/2), o sorteio de número 2826 da Mega-Sena. Nenhuma aposta acertou as seis dezenas sorteadas, o que faz com que o prêmio acumule e chegue a R$ 47 milhões no próximo sorteio.

Os números sorteados neste sábado foram: 20-58-54-10-60-06. O prêmio estava em R$ 39 milhões.

Foram 63 apostas ganhadoras com cinco acertos, que levam R$ 58,6 mil, cada bilhete; e 4.803 apostas vencedoras com quatro acertos, que levam R$ 1.098,56, cada.

O próximo sorteio da Mega-Sena ocorre na terça-feira (11/2).