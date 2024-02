Mega-Sena acumula novamente e prêmio chega a R$ 53 milhões

O concurso 2.687 da Mega-Sena, que teve o sorteio realizado na noite deste sábado, 10, não teve nenhum acertador das seis dezenas sorteadas. Os números sorteados foram 02, 04, 24, 30, 34 e 50. Apesar disso, 50 apostas conseguiram acertar a quina e cada uma ganhou o prêmio de R$ 74.293,74. Já a quadra teve 4.178 apostas vencedoras, que receberam R$ 1.270,15 cada. O próximo sorteio está previsto para quinta-feira, 15, e promete um prêmio acumulado de R$ 53 milhões. Para participar, é necessário pagar pelo menos R$ 5, valor correspondente a uma aposta de seis números. No entanto, as chances de vencer com uma aposta única são de uma em mais de 50 milhões. O apostador pode comprar um bilhete presencialmente nas lotéricas ou por meio do aplicativo oficial da Caixa Econômica Federal.

Publicado por Adrielle Farias

*Reportagem produzida com auxílio de IA