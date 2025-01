Ninguém acertou as seis dezenas sorteadas do último concurso da Mega-Sena e o prêmio acumulou para R$34 milhões. O próximo sorteio ocorre nesta terça-feira, 14.

+Mega-Sena 2.814: ninguém acerta as seis dezenas e prêmio sobe para R$ 34 milhões

As apostas podem ser feitas até as 19h do dia do sorteio nas lotéricas de todo o país, no portal e no app da Loterias Caixa, além do internet banking para clientes do banco.

Veja sorteios da semana

Lotofácil

Sorteio em 13/01/2025

Estimativa de prêmio: R$ 5 milhões

Quina

Sorteio em 13/01/2025

Estimativa de prêmio: R$ 3.5 milhões

Lotomania

Sorteio em 13/01/2025

Estimativa de prêmio: R$ 4.2 milhões (acumulada)

Dupla sena

Sorteio em 13/01/2025

Estimativa de prêmio: R$ 250 mil

Super sete

Sorteio em 13/01/2025

Estimativa de prêmio: R$ 1,4 milhão 30(acumulada)

Mega-Sena

Sorteio em 14/01/2025

Estimativa de prêmio: R$ 34 milhões (acumulada)

Timemania

Sorteio em 14/01/2025

Estimativa de prêmio: R$ 450 mil (acumulada)

Dia de sorte

Sorteio em 14/01/2025

Estimativa de prêmio: R$ 1.7 milhões (acumulada)

+Milionária

Sorteio em 15/01/2025

Estimativa de prêmio: R$ 37.5 milhões (acumulada)

O post Mega-Sena sorteia R$ 34 milhões e mais: veja prêmios das loterias da semana apareceu primeiro em ISTOÉ DINHEIRO.