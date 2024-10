Mega-Sena: veja as dezenas sorteadas neste sábado

A Caixa Econômica Federal realizou neste sábado (20) o sorteio do concurso 2.787 da Mega-Sena, que ofereceu um prêmio de R$ 41.839.173,61. As dezenas sorteadas foram 10, 50, 36, 34, 23 e 08. Até o momento, a instituição não informou se houve ganhadores. Os sorteios da Mega-Sena ocorrem diariamente às 20h, diretamente do Espaço da Sorte, localizado em São Paulo. A transmissão é feita ao vivo pelas redes sociais da Caixa. O valor mínimo para participar é de R$ 5,00, e os apostadores têm a chance de ganhar prêmios ao acertar quatro ou cinco números. Outra opção disponível para os apostadores é o Bolão Caixa, que permite a realização de apostas em grupo. O valor mínimo para participar de um bolão é de R$ 10, com cotas a partir de R$ 5. Os apostadores podem formar bolões com um mínimo de duas e um máximo de cem cotas.

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA