Megan Fox: 10 melhores filmes com a atriz para assistir nos streamings

Uma das atrizes de Hollywood que mais atraiu a atenção dos holofotes e o interesse do público nos últimos tempos foi Megan Fox. Com participações em filmes de grande sucesso comercial, a atriz conseguiu construir uma filmografia de destaque ao longo de sua carreira.

Que tal explorarmos um pouco mais a carreira de Megan Fox? Confira a seguir nossa lista com os 10 melhores filmes dela disponíveis nos streamings.

Think Like a Dog (2020) / Crédito: Lionsgate (divulgação)

Alice: Subservience (2024)

Subservience (2024) / Crédito: XYZ Films (divulgação)

No suspense sci-fi “Alice: Subservience”, Megan Fox estrela como uma ginoide (robô humanoide do gênero feminino) artificialmente inteligente.

Na trama, um pai compra uma ginoide com IA para ajudá-lo nas tarefas domésticas enquanto sua esposa está internada. Porém, as coisas se complicam quando a ginoide adquire consciência.

Onde assistir:

Amazon Prime Video

Uma Mente Canina (2020)

Think Like a Dog (2020) / Crédito: Lionsgate (divulgação)

Filme de cachorro para toda a família, “Uma Mente Canina” traz Megan Fox como grande destaque do elenco.

No enredo, um menino prodígio estabelece uma conexão telepática com seu cachorro após um experimento científico que dá errado. Juntos, eles enfrentam problemas familiares e escolares. Megan Fox interpreta a mãe do garoto.

Onde assistir:

Netflix

Johnny & Clyde – Parceiros no Crime (2023)

Johnny & Clyde (2023) / Crédito: Screen Media, Redbox Entertainment (divulgação)

Mesclando filme de roubo e terror, “Johnny & Clyde – Parceiros no Crime” segue uma dupla de serial killers apaixonados que planejam um grande roubo. O alvo é um cassino de propriedade da chefe do crime Alana, personagem vivida por Megan Fox.

Onde assistir:

Looke

Garota Infernal (2009)

Jennifer’s Body (2009) / Crédito: 20th Century Fox (divulgação)

Dirigido por Karyn Kusama e roteirizado por Diablo Cody, o cult “Garota Infernal” combina elementos de terror e comédia.

Megan Fox interpreta Jennifer, uma garota popular do colégio que é possuída por demônios e começa a se alimentar da carne de garotos para sobreviver. Amanda Seyfried vive Needy, a amiga nerd de Jennifer que tenta deter a matança.

Onde assistir:

Disney+

Transformers (2007)

Transformers (2007) / Crédito: Paramount Pictures (divulgação)

Baseado na linha de brinquedos da Hasbro, “Transformers” é o primeiro filme de uma das franquias mais lucrativas do cinema.

Dirigido por Michael Bay, a história mostra o conflito entre duas raças alienígenas robóticas: os Autobots, herois, e os Decepticons, vilões.

Shia LaBeouf interpreta o protagonista, Sam, enquanto Megan Fox vive Mikaela, uma jovem habilidosa em mecânica e interesse amoroso dele.

Onde assistir:

Netflix

Disney+

Paramount+

Telecine

Transformers: A Vingança dos Derrotados (2009)

Transformers: Revenge of the Fallen (2009) / Crédito: Paramount Pictures (divulgação)

Megan Fox retorna como Mikaela Banes pela última vez neste segundo filme da franquia “Transformers“.

A trama ocorre dois anos após os eventos do primeiro filme e acompanha mais uma vez a guerra entre os Autobots e os Decepticons. Michael Bay dirige novamente, e Shia LaBeouf também reprisa seu papel como protagonista.

Onde assistir:

Netflix

Disney+

Paramount+

Telecine

As Tartarugas Ninja (2014)

Teenage Mutant Ninja Turtles (2014) / Crédito: Paramount Pictures (divulgação)

Megan Fox estrela como April O’Neil, a aliada humana das Tartarugas Ninja, neste filme reboot. Na trama, as Tartarugas e April enfrentam o vilão Destruidor. O elenco ainda traz nomes como Will Arnett, William Fichtner e Danny Woodburn.

Onde assistir:

Netflix

Paramount+

As Tartarugas Ninja: Fora das Sombras (2016)

Teenage Mutant Ninja Turtles: Out of the Shadows (2016) / Crédito: Paramount Pictures (divulgação)

Megan Fox retorna como April O’Neil nesta sequência de “As Tartarugas Ninja” (2014). Na trama de “Fora das Sombras”, as Tartarugas Ninja enfrentam um novo inimigo, Krang.

Onde assistir:

Netflix

Paramount+

Confissões de uma adolescente (2004)

Confessions of a Teenage Drama Queen (2004) / Crédito: Buena Vista Pictures Distribution (divulgação)

A estreia de Megan Fox nas telonas foi na comédia teen “Confissões de uma Adolescente”. Baseado no romance de Dyan Sheldon, o longa é protagonizado por Lindsay Lohan.

Na trama, uma adolescente que sonha em ser atriz da Broadway vê seus planos frustrados quando sua família se muda de Nova York para um subúrbio de Nova Jersey. Na nova escola, ela passa a rivalizar com a “Queen Bee” Carla Santini, personagem interpretada por Megan Fox.

Onde assistir:

Disney+

Solteiros Com Filhos (2011)

Friends with Kids (2011) / Crédito: Lionsgate, Roadside Attractions (divulgação)

A comédia romântica “Solteiros com Filhos” segue dois amigos próximos que tomam uma decisão inusitada. Ao observarem os desafios enfrentados por casais com filhos, eles decidem ter uma criança juntos, sem o compromisso de um relacionamento amoroso.

Jennifer Westfeldt dirige e protagoniza o filme ao lado de Adam Scott, interpretando os amigos que decidem ter um filho. Megan Fox faz uma participação coadjuvante como o interesse amoroso do personagem de Scott.

Onde assistir:

Pluto TV (gratuito com anúncios)

