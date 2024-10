Megaoperação Angerona transfere 31 membros de facções criminosas em Feira de Santana

Agentes da Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização (Seap) realizaram a transferência de 31 internos do Conjunto Penal de Feira de Santana (CPFS), o maior do estado, na manhã desta segunda-feira (29). Os transferidos exercerem a liderança de grupos criminosos no lado de fora da unidade prisional têm passagens por diversos crimes, como homicídios, tráfico de drogas, organização criminosa e roubo.

As transferências dos custodiados considerados alvos sensíveis do sistema prisional para unidades em outras regiões do estado, ocorreram após o trabalho de apurações e inteligência prisional da Seap. O objetivo da ação é cancelar qualquer contato ou influência dos apenados com criminosos no lado externo dos estabelecimentos penais.

A transferência dos internos foi realizada por equipes especializadas da Seap, com apoio da Polícia Militar e do Ministério Público. Desde o início da megaoperação Angerona, houve uma redução de 78,6% nos homicídios na cidade. A operação é coordenada pela Seap e conta com a participação de diversos órgãos, como o Gaeco e o Gaep.

Imagem dos policiais retirando os presos do Complexo | Foto: Reprodução / Tony Silva / Nucom-Seap