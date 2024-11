Megatemplo de Valdemiro Santiago vai a leilão com lance mínimo de R$ 101 milhões

O templo da Igreja Mundial, localizado no bairro de Santo Amaro, em São Paulo, vai a leilão por determinação da Justiça do Trabalho. Os lances podem ser dados no site da Ribeiro Leilões até o dia 5 de dezembro.

Avaliado em R$ 252 milhões, o lance inicial para os interessados em adquirir o imóvel será de R$ 101.131.928,28, o que representa um desconto de 60%.



Construído em 2014 pelo Pastor Valdemiro Santiago, o megatemplo conta com 57 mil m² de área construída em um terreno de 27.979 m². O salão tem capacidade para 20 mil pessoas, cinco pavimentos e um estacionamento para 1.200 veículos.

Atualmente a igreja conta com mais de 6 mil templos no Brasil e em 21 países. A crise financeira que atinge a igreja vem se alastrando por anos. De acordo com reportagem do UOL, a dívida da Mundial cresceu de R$ 48 milhões no final de 2018 para R$ 171 milhões no final de 2021. A Justiça também penhorou uma mansão em Ilhabela, de propriedade da igreja, por falta de pagamento de IPTU.

No começo de 2024 os funcionários da TV Mundial entraram em greve por conta de atrasos no salário, FGTS, 13º e férias. Não há a cifra exata do tamanho do passivo trabalhista da entidade. A reportagem entrou em contato com a equipe de Santiago mas não obteve resposta até o fechamento da matéria. Ela será atualizada se houver alguma resposta.

Além do templo da Mundial, o Leilão do TRT contará com 150 imóveis e 40 veículos, com descontos que podem chegar a 80%.

