MEI tem até 1º.jan para regularizar pendências e ficar no Simples

Débitos com a Receita Federal resultam na exclusão do regime tributário simplificado; saiba como quitar

Regime do MEI no Simples Nacional permite a emissão de CNPJ e de notas fiscais; na imagem, logomarca do MEI Reprodução/Receita Federal

PODER360 21.dez.2023 (quinta-feira) – 6h00



MEIs (Microempreendedores Individuais) têm até 1º de janeiro de 2024 para regularizar pendências com a Receita Federal e evitar a exclusão do Simples Nacional –regime tributário da categoria.

O acesso aos documentos para pagamento das dívidas pode ser feito por meio de 3 sites: o Portal do Simples Nacional e o Portal e-CAC, do Fisco. O último depende de uma conta na plataforma nível prata ou ouro na plataforma gov.br.

Os microempreendedores precisam pagar às dívidas à vista ou parcelado com o 1º pagamento no prazo de 30 dias depois de ter recebido o Termo de Exclusão (notificação sobre a possível saída obrigatório do regime).

Eram 394 mil MEIs com regularização pendente, reportou a Receita Federal em setembro. Os débitos de todos eles somavam aproximadamente R$ 2,25 bilhões.

O MEI que sair do Simples pode ter o CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas) cancelado. Não conseguirá realizar tarefas básicas de uma companhia. Leia algumas das consequências:

notas fiscais e licenças – fica vetado de emitir; alvarás – são cancelados; dívidas – passam para o CPF (Cadastro Nacional de Pessoa Física) do empresário. Ele fica com o nome sujo. A consulta das dívidas em aberto com a Receita Federal e a PGFN (Procuradoria Geral da Fazenda Nacional) podem ser realizadas de duas formas:

PGMEI (Programa Gerador do DAS para o MEI), sistema eletrônico para declaração de impostos dos microempreendedores. É preciso clicar na opção “Consulta Extrato/Pendências”; Aplicativo MEI, disponível para celulares Android ou iOS. Nas mesmas plataformas, também é possível emitir os documentos para pagar os débitos na própria declaração do DASN-Simei.

Por causa das mudanças que envolvem o MEI, a Receita Federal tem feito uma campanha com objetivo de incentivar a regularização da categoria. Segundo órgão, estes são as maiores vantagens de se estar sem dívidas com o Fisco e com a PGFN:

manter o enquadramento no MEI; manter o CNPJ; segurado no INSS (benefícios como auxílio-doença e aposentadoria); evitar a cobrança judicial dos débitos; apuração de seus débitos em valores fixos pelo PGMEI. Leia mais sobre as mudanças do MEI:

