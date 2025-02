Meia azul: entenda o novo código de solteiros e a disparada nas vendas do produto

Corredores solteiros do Brasil agora podem adotar um código de vestimenta para sinalizar que estão disponíveis para flertes. Basta escolher uma meia azul para vestir enquanto praticam seus esportes.

A tendência foi uma criação do aplicativo de relacionamentos Inner Circle e o novo código dos solteiros já tem reflexo nas vendas do comércio.

Dados do Google Trends mostram um crescimento de buscas pelo termo “meias azuis” desde o dia 28 de janeiro, com um pico em 2 de fevereiro.

A Lupo informou ao site IstoÉ Dinheiro que registrou aumento de cerca de 40% de aumento nas vendas nas duas últimas semanas em meias azuis esportivas.

Já o marketplace Netshoes afirma que as buscas por meias azuis cresceram cerca de 200% entre os dias de 2 e 7 de fevereiro em relação à semana anterior. No mesmo período, as vendas do produto dobraram.

“A corrida é uma modalidade em alta e a comunidade de corredores é muito presente nas redes sociais, além de interessada em acessórios”, afirma o gerente da categoria de corridas da Netshoes, Sarkis Heghenian. “O sucesso dessas trends acabam impactando a categoria e a Netshoes sente diretamente o impacto”

Meia azul e marketing

Aplicativo criado na Holanda, o Inner Circle constrói seu branding a partir do slogan “mais do que um app de date”. A plataforma seleciona quem pode criar e manter perfis a partir de critérios como verificação da identidade, esforço no preenchimento das informações e engajamento. Ela informa ter 7,8 milhões de usuários globalmente. Questionada, afirmou que não divulga dados específicos do Brasil.

O Inner Circle publica conteúdos em blog e redes sociais, através dos quais busca criar eventos e iniciativas para além do online. A ação das meias azuis começou após uma pesquisa com seus membros cadastrados revelar que 89% desejavam identificar outras pessoas solteiras com facilidade durante corridas.

“Nós temos como premissa conectar pessoas que compartilham os mesmos interesses e estilos de vida, não só no ambiente digital mas também na vida real”, afirma a gerente de marketing da plataforma, Ramone Gigliotti.

A ideia da campanha da meia azul surgiu em outubro de 2024, e o azul foi escolhido pois é a cor oficial da marca.

Nas redes sociais, corredores celebram o novo código e se divertem, enquanto comprometidos se dizem pegos de surpresa:

Azul para todos os gostos

A tendência criada pelo Inner Circle não especifica características das meias para além das cores azuis. Elas podem ser de qualquer modelo ou material. O único diferencial necessário, obviamente, é ficar aparente nos tornozelos por cima do calçado.

Solteiros e solteiras interessados em mostrar sua disponibilidade podem assim escolher produtos de uma grande variedade de preços. Uma pesquisa no Google Shopping revela modelos de meia azul que vão de cerca de R$ 9 até pares da grife Hugo Boss, vendidos por R$ 190.

