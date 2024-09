Mel Maia alfineta Ryan SP, MC Daniel reage e web aponta indireta

Mel Maia alfinetou MC Ryan SP após imagens em que o funkeiro aparece agredindo Giovanna Roque, a mãe de sua filha, virem à tona. A atriz, que já namorou MC Daniel, melhor amigo do acusado, comentou em uma página de notícias do Instagram.

“Esses ‘filhos de Deus’…”, escreveu ela. A frase teve quase 20 mil curtidas e foi interpretada como uma baita alfinetada ao cantor.

Horas depois do comentário de Mel e a frase viralizar nas redes sociais, MC Daniel se manifestou. O artista fez uma declaração sem mencionar o episódio envolvendo o amigo, nem o comentário da ex. No entanto, internautas entenderam o “pronunciamento” como uma indireta.

Saiba a verdade por trás do sumiço das joias dos MCs Ryan SP e Daniel

MC Ryan SP e a ex-mulher, Giovanna Roque

Advogada de imigração comenta caso de MC Ryan SP

MC Ryan SP e Giovanna Roque

Giovanna Roque sobre término com MC Ryan SP: “Poupando futuras piadas”

“Sou um moleque sossegado, sabem que polêmica e briga não é comigo, fazia isso há uns dois anos. Mas volta e meia, uma pessoa faz questão de tentar supor algo, plantar algo na cabeça das pessoas ou tentar me atingir. E não respondo, não falo nada porque sei que não vai acrescentar nada na minha vida. Mas me deixa quieto”, disparou.

Ele continuou: “Se tiver que soltar o pino da granada e falar tudo que tenho para falar, mostrar o que tenho para mostrar, vou me sentir mal porque vou acabar com a carreira da pessoa. Tem momento que a pessoa é tão abusada, que temos que tomar atitudes que não queremos, só para colocar ela o lugar dela. Me deixa quieto fazendo minha música, em casa com meus cachorros, minha mulher, meu filho”, acrescentou.

“Isso é só um parecer para quem gosta de mim mesmo. Para não ficar dúvida na cabeça das pessoas e deixar tudo bem claro. Sou conhecido não pelas polêmicas, mas pelo meu trabalho. Por quem sou com a minha família, todo mundo com a vida mudada”, declarou.

MC Daniel listou as suas últimas conquistas. “Turnê na Europa e Estados Unidos semana que vem. Estamos com 12 milhões de ouvintes, tô namorando, vou ter um filho… Quem está feliz, não incomoda. Quem está no progresso, não incomoda. Não fica de perrequinho, historinha. Feliz em ter entrado na Dança dos Famosos, desfilado na Fashion Week, feat com Neyo vindo…. Estudem e se apeguem a Deus”, concluiu.