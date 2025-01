Melhores serviços de streaming 2025: veja como otimizar as assinaturas

Os serviços de streaming surgiram como uma alternativa mais econômica e prática para aqueles que lutavam contra os preços exorbitantes da TV a cabo. No entanto, com a grande variedade de opções – Netflix, Prime Video, Disney+, Max, Mubi, Apple TV, Telecine Play e outros –, tornou-se um verdadeiro desafio escolher os melhores.

Apesar de continuarem sendo uma opção mais econômica e versátil, os serviços aumentam seus preços de assinatura constantemente. Por conta disso, aqueles que precisam diminuir os gastos devem analisar os catálogos e entender qual oferta atende mais as próprias necessidades.

1 de 5 Existem diversas plataformas com serviço de streaming atualmente Getty Images 2 de 5 A Netflix é uma das principais plataformas de streaming do mundo Unplash 3 de 5 O Amazon Prime Video é outro streaming disponível no Brasil. O serviço, que faz parte do pacote Amazon, está disponível no país desde 2019 e também oferece ao beneficiário frete grátis em compras no site, além de outras coisas Reprodução 4 de 5 Apesar de mais recente, o Max tem se destacado por ter filmes e séries de sucesso Foto: Reprodução 5 de 5 O Disney+ conta com animações e filmes da Marvel Divulgação

Veja as principais opções de streaming de 2025:

Netflix

Apesar de ter perdido uma grande parte do protagonismo por conta do aumento de preço e restrições de compartilhamento de contas, a Netflix segue entre as plataformas mais populares.

Além de ter uma interface intuitiva, oferece uma grande variedade de filmes, programas, documentários e produções próprias, que fazem muito sucesso entre o público.

Atualmente, a plataforma oferece três planos com valores distintos. O padrão com anúncios (1 tela, qualidade 1080p) custa R$ 20,90/mês; o padrão (2 telas, qualidade 1080p) R$ 44,90/mês; e o premium (4 telas, qualidade 4K+HDR) R$ 59,90/mês.

Prime Video

Com um valor mais acessível, o Prime Video é uma das opções com melhor relação entre custo e benefício atualmente. Além de um catálogo extenso de filmes e séries e uma programação original, a assinatura oferece aos usuários benefícios no site da Amazon, como descontos e frete grátis.

A plataforma conta apenas com um plano, que custa R$ 19,90/mês ou R$ 166,80/ano.

Max

Antigo HBO, o Max agrega filmes e séries, inclusive produções premiadas. Além de oferecer produções como Game of Thrones e Succession, o serviço conta com clássicos da Warner, como Friends e DC.

Para os que buscam mais do que séries e filmes, a plataforma exibe transmissões ao vivo de premiações, como Grammys e Oscar, e jogos de futebol, a exemplo a Champions League.

Apesar dos serviços oferecidos, os usuários consideram os valores do Max altos. O plano básico com anúncios custa R$ 29,90/mês ou R$ 226,80/ano; o standard R$ 39,90/mês ou R$ 358,80/ano; e o platinum R$ 55,90/mês ou 478,80/ano.

Disney+

Apesar de ser conhecido por oferecer conteúdo infantil, como animações e filmes da Marvel, o Disney+ oferece programação para a família inteira. A plataforma também engloba o catálogo do Star+ e tem transmissões de esportes, com a ESPN e ESPN3.

O serviço de streaming tem o plano padrão (filmes e séries sem anúncios) por R$ 43,90/mês ou R$ 368,90/ano e o premium (catálogo completo da Disney+, Star+ e ESPN) por R$ 62,90/mês ou R$ 527,90/ano.

Para saber mais, siga o perfil de Vida&Estilo no Instagram