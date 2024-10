Melissa Schlukebier desfila ao lado de Isabeli Fontana e faz história

A cabeleireira Melissa Schlukebier, vencedora do reality The Cut Brasil, da HBO Max, quebrou paradigmas e marcou história ao ser a primeira mulher trans ao abrir o desfile da Truss durante a Beleza Experience, maior premiação do mercado de beleza profissional, que aconteceu no último fim de semana em São Paulo.

“Emoção explodindo no peito! Misto de emoções. Gratidão”, afirmou a profissional. Ela desfilou ao lado de Isabeli Fontana, uma das principais modelos brasileiras, com quem já teve uma parceria no ano passado no SPFW (São Paulo Fashion Week). Na ocasião, Melissa deixou a supermodelo ruiva para um desfile. “O dia que consolidei minha carreira”, disse.

Com garra e talento, Melissa Schlukebier fez história ao se tornar um marco significativo para a inclusão e representatividade na moda. Sempre inspirando as pessoas a celebrar suas próprias identidades, a presença da profissional numa passarela tão importante simbolizou a força, resiliência e autenticidade que ela carrega em sua jornada.

Para a profissional, o desfile ao lado de uma figura reconhecida internacionalmente não foi apenas sobre moda, mas sobre quebrar barreiras e mostrar que a verdadeira elegância vem de dentro, trazendo uma mensagem poderosa de diversidade e beleza em todas as formas.

Reality de sucesso

Em 2021, Melissa Schlukebier se sagrou a vencedora do reality The Cut Brasil, produzido pela HBO. Além do troféu, ela se consagrou como a melhor hairstylist do Brasil e levou para casa um prêmio de R$ 200 mil.

O programa foi apresentado pela modelo Alessandra Ambrosio e teve jurados de peso como o beauty artist Daniel Hernandez, o cabeleireiro Marcos Proença, a especialista em cabelos cacheados Zica Assis e a jornalista Mônica Salgado.