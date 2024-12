O produtor musical Melk Carvalhedo usou suas redes sociais para negar os rumores de que estaria vivendo um relacionamento amoroso com a cantora gospel Vanilda Bordieri, sua ex-esposa e mãe de um de seus filhos. Em um vídeo publicado nesta terça-feira (24), Melk foi enfático ao afirmar que a relação entre eles é estritamente profissional e que qualquer insinuação sobre um envolvimento amoroso não passa de especulação.

Melk explicou que sua reaproximação com Vanilda ocorreu por conta de projetos musicais. “Voltei a trabalhar com a Vanilda quando ela ainda era casada com o Robert Polly. Nem sabia que o casamento dela estava em crise antes de acabar”, declarou. Segundo ele, a parceria tem rendido frutos no cenário gospel, mas não ultrapassa os limites da amizade e do trabalho.

O produtor também enfatizou que a convivência constante entre eles deve-se à intensa agenda de compromissos profissionais. “Nosso interesse é apenas musical e profissional, nada mais. Tudo o que estão falando sobre isso é completamente sem fundamento”, afirmou.

The post Melk Carvalhedo rompe o silêncio e abre o jogo sobre suposto affair com Vanilda Bordieri appeared first on Fuxico Gospel.