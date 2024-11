Membro de facção morre em confronto com a polícia em Bom Jesus da Lapa

Na noite de quinta-feira (22), um confronto armado em Bom Jesus da Lapa resultou na morte de um homem suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas. A troca de tiros ocorreu por volta das 22h05, durante uma operação da Rondesp Meio Oeste no bairro Nova Brasília, especificamente na Rua da Liberdade, conhecida por ser um ponto de atividades ilícitas.

De acordo com o boletim de ocorrência, a ação fazia parte do patrulhamento rotineiro da Rondesp. Durante a abordagem, os policiais avistaram um homem que, ao perceber a presença da guarnição, correu em direção a uma residência, portando uma arma de fogo.

Quando a equipe policial entrou no imóvel, o suspeito iniciou um confronto, disparando contra os agentes. Os policiais reagiram ao ataque, revidando os tiros. As informações são do site Achei Sudoeste, parceiro do Bahia Notícias.