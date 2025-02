Membro do PCC em cidade do Recôncavo é preso em São Paulo; homem responde por vários homicídios

Um líder de uma facção criminosa com atuação em Santo Antônio de Jesus, no Recôncavo, foi preso nesta quarta-feira (5). Investigado por diversos homicídios, o homem, identificado como Jodevson Novais dos Santos de Jesus, conhecido como “Pica-Pau”, foi localizado durante a Operação Arlequina, em São Paulo (SP). O homem é apontado como membro do PCC.

Segundo o coordenador da 4ª Coorpin, delegado Fábio Silva, o homem tentou resistir à prisão, colocando o filho e a companheira como escudo em frente aos policiais. O mandado de prisão foi cumprido pelas polícias civis da Bahia e de São Paulo após ordem emitida pela 1ª Vara Criminal e Júri de Execuções Penais de Santo Antônio de Jesus.

Ainda segundo a polícia, a prisão do suspeito ocorre após meses de investigação e monitoramento realizados pelo Núcleo de Inteligência e Serviço de Investigação da 4ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/SAJ).

“A prisão de hoje é de grande importância para a redução de Crimes Violentos Letais e Intencionais (CVLI) na região de Santo Antônio de Jesus”, disse o delegado Fábio Silva. O suspeito segue detido á disposição da Justiça e deve ser recambiado para a Bahia.