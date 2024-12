Membros da Assembleia de Deus em Valinhos criticam uso do templo para eventos seculares

A Assembleia de Deus em Valinhos – SP, está no centro de uma polêmica após a realização de eventos seculares no templo da igreja. Na semana passada, o espaço foi cedido para uma formatura, onde músicas não cristãs foram reproduzidas, gerando revolta entre os membros da congregação.

Fiéis manifestaram indignação, afirmando que o uso do espaço sagrado para festas com características que divergem dos princípios da denominação é desrespeitoso. “O templo é um lugar dedicado ao culto e à adoração a Deus. Permitir que músicas seculares sejam tocadas aqui vai contra tudo o que aprendemos”, declarou um membro da igreja, que preferiu não se identificar.

Outro ponto levantado pelos críticos é o impacto na imagem da igreja. Segundo alguns membros, essa prática pode afastar fiéis mais tradicionais e enfraquecer os valores pregados ao longo dos anos.

Lideranças locais ainda não se pronunciaram oficialmente sobre o caso. No entanto, fontes afirmam que a decisão de ceder o espaço visa arrecadar fundos para a manutenção da igreja, mas essa justificativa não convence parte da congregação.

