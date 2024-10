Membros da facção Povo de Israel utilizam familiares para lavar dinheiro de extorsões

Uma investigação conduzida pela Delegacia Antissequestro (DAS) revelou que membros da facção criminosa Povo de Israel (PVI) utilizaram familiares para movimentar mais de R$ 6 milhões provenientes de atividades de extorsão. A operação policial resultou na apreensão de 120 celulares em celas e na execução de 44 mandados de busca e apreensão, além de investigar duas mulheres ligadas a detentos por lavagem de dinheiro. Entre as investigadas, Nubia Beatriz Silva dos Santos, esposa de Jailson dos Santos Barbosa, conhecido como Nem, é apontada por movimentar aproximadamente R$ 3,3 milhões. Arianne Freire da Silva, parceira de Ricardo Luís Martins Dias Junior, conhecido como Da Lua, movimentou cerca de R$ 2,8 milhões. As quantias transferidas são consideradas desproporcionais em relação ao patrimônio e à atividade econômica das mulheres, que enfrentam acusações de extorsão, lavagem de dinheiro, tráfico de drogas e organização criminosa.

A facção utiliza um método conhecido como smurfing para realizar a lavagem de dinheiro, que envolve a mescla e transferências em sequência. A polícia enfatiza que os criminosos frequentemente recorrem a familiares e visitantes para garantir a segurança das transações financeiras. Adilangela de Araújo Mendes, companheira de Avelino Gonçalves Lima, também é mencionada na investigação, tendo movimentado cerca de R$ 275 mil. Além das movimentações financeiras, o Ministério Público do Rio de Janeiro solicitou o bloqueio de bens de 84 indivíduos, totalizando R$ 67 milhões. A operação visa desmantelar a estrutura financeira da facção e coibir a prática de crimes relacionados à lavagem de dinheiro e extorsão. As investigações continuam em andamento, com a expectativa de que mais informações sejam reveladas sobre a atuação da organização criminosa.

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA